Melanie B. rührt bei Mel C.s Hochzeit alle zu Tränen

Sporty Spice (52) hat das australische Model und den Produzenten Chris Dingwall in einer stilvollen Zeremonie auf dem Anwesen The Country House in Castle Carrock, Cumbria, geheiratet. Neben Melanie B. (51) waren auch die Spice Girls-Kolleginnen Geri Horner (53) und Emma Bunton (50) dabei. Gegenüber dem Magazin Vogue schwärmte die Braut von ihrem großen Tag: "Die Hochzeit war entspannt, romantisch und chic" – und ergänzte voller Freude: "Ich bin so aufgeregt, dass die Welt jetzt weiß, dass er mein Mann ist." Insider berichteten Mirror nun: Mel B. hat bei der Hochzeit ihrer Spice Girls-Kollegin Mel C. eine bewegende Rede gehalten, die die Gäste zum Lachen und zum Weinen brachte.

Wer fehlte, war Victoria Beckham (52), die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mann David (51) beim WM-Finale in den USA aufhielt. Dennoch ließ es sich Posh Spice nicht nehmen, etwas Besonderes beizutragen: Sie entwarf für ihre Freundin das Hochzeitskleid – ein elegantes, rückenfreies Kleid aus Vintage-Spitze, das in einem zarten Farbton gefärbt wurde. Zudem ließ sie die Worte "Sydney" und "7.6.2026" in das Kleid einsticken – eine Hommage an Mel C.s australischen Mann. "Victoria wollte es sehr persönlich für mich gestalten", sagte Melanie C. gegenüber Vogue.

Dass Melanie C. überhaupt heiraten würde, war lange alles andere als selbstverständlich. Die Sängerin hatte jahrelang erklärt, die Ehe sei nichts für sie. Erst Anfang dieses Jahres deutete sie an, dass sie ihre Meinung geändert hatte und nannte Chris als Grund dafür. Kennengelernt hatte das Paar sich 2023 über die Promi-Dating-App Raya.

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Getty Images Melanie B., Sängerin

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026

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Getty Images Mel C und ihr neuer Partner, Wimbledon 2024

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