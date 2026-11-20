Melanie C. (52) verbindet mit Australien nicht nur viele berufliche Erinnerungen, sondern auch ihr ganz persönliches Liebesglück. Bei den ARIA Awards in Sydney schwärmte die Spice-Girls-Sängerin jetzt von dem Land, in dem sie ihren heutigen Ehemann Chris Dingwall kennenlernte und ihr erstes Date mit ihm erlebte. Vor dem versammelten Branchenpublikum nutzte sie die Gelegenheit, um von der Heimat ihres Mannes zu schwärmen. "Ich habe Australien so viel zu verdanken: dass ich hier arbeiten durfte und dass ich meinen Mann kennengelernt habe", erklärte Melanie laut australischen Medien. Auch auf dem roten Teppich zeigte sich die Musikerin nicht allein: An ihrer Seite posierte das australische Model, mit dem sie erst im Juli dieses Jahres den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Bei der Preisverleihung präsentierten sich die beiden nun vertraut miteinander und machten deutlich, welchen Stellenwert Australien in ihrer gemeinsamen Geschichte einnimmt.

Kennengelernt hatten sich Melanie und Chris im Jahr 2023 über die Promi-Dating-App Raya. Freundinnen hatten die Sängerin zuvor dazu bewegt, dort ein eigenes Profil anzulegen. Zunächst trennten die beiden allerdings Tausende Kilometer, denn Melanie lebte in London und Chris in Sydney. Eine geplante DJ-Tour durch Australien bot schließlich die Gelegenheit für das erste persönliche Treffen. Laut der Sängerin funkte es sofort zwischen ihnen. "Ich war 49, als ich Chris traf. Wir hatten ein Date in Australien – seitdem ist es schwer, uns auseinanderzubringen", erzählte Melanie später der Vogue über den Start ihrer Romanze. 2024 machte das Paar seine Beziehung dann öffentlich. Im Juli 2026 gaben sich die beiden im englischen Lake District das Jawort. Berichten zufolge hatte das Paar bereits zuvor eine standesamtliche Hochzeit in Australien gefeiert und damit auch diesen wichtigen Schritt mit Chris' Heimat verbunden.

Auch auf beruflicher Ebene ist Australien für Melanie längst vertrautes Terrain. Schon 1999 hatte sie bei den ARIA Awards einen Preis überreicht. Bei ihrer Rückkehr blickte sie überrascht auf die lange Pause zurück. "1999 war ich zuletzt hier. Das ist verrückt", sagte sie laut australischen Medien. Kurz vor der Gala hatte die Sängerin außerdem ihre Australien-Tournee abgeschlossen. Für den gemeinsamen Auftritt in Sydney stimmten Melanie und Chris ihre Looks farblich aufeinander ab. Die Sängerin trug ein schwarzes Crop-Top in Lederoptik und kombinierte dazu einen hoch taillierten Rock. Ihr Mann wählte einen schwarzen Anzug und ein weißes T-Shirt. In der Vergangenheit sprach Melanie auch mit einem Augenzwinkern über das Dating in ihrer britischen Heimat. Als Stärke britischer Singles hob sie deren Humor und die Fähigkeit hervor, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Gleichzeitig witzelte sie über deren hohen Alkoholkonsum.

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Getty Images Melanie C besucht die ARIA Awards 2026 im Hordern Pavilion in Sydney

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Imago Melanie C besucht die ARIA Awards 2026 im Hordern Pavilion in Sydney

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