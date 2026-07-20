Victoria Beckham schwänzt Mel Cs Hochzeit für Fußball-WM

Victoria Beckham (52) hat das Fußballfieber offenbar voll gepackt: Auf Instagram gewährte die Designerin jetzt Einblicke vom WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Mit dabei waren Ehemann David Beckham (51) sowie die Söhne Romeo Beckham (23) und Cruz Beckham (21) samt ihren Partnerinnen Kim Turnbull und Jackie Apostel. Zu einem Foto aus dem Stadion schrieb Victoria in ihrer Story: "Ich habe unsere Fußballtour geliebt! Ich liebe dich" und markierte David. Für das große Fußball-Event in den USA ließ sie damit sogar die Hochzeit ihrer Spice Girls-Kollegin Melanie C. (52) in England aus.

Ganz fern blieb Victoria dem besonderen Tag ihrer Freundin dennoch nicht, denn sie entwarf Mel Cs Brautkleid. Gegenüber dem Magazin Vogue schwärmte die Sängerin: "Victoria wollte es viel persönlicher für mich gestalten. Sie hat wunderschöne Vintage-Spitze gefunden, und alles wurde sehr zart in den perfekten Farbton gefärbt. Es ist sehr schmeichelhaft und am Rücken offen." Wie das People Magazine berichtet, bedeutete Mel diese Geste besonders viel. "Victoria war so aufgeregt, das für mich tun zu können", erzählte sie und bezeichnete den gesamten Entstehungsprozess als "sehr besonders".

In den vergangenen Wochen hatte Victoria bereits mehrere WM-Spiele gemeinsam mit ihrer Familie besucht. Zuletzt wurde sie beim Viertelfinalsieg Englands gegen Norwegen sogar zum Internet-Meme, als sie nach Jude Bellinghams (23) entscheidendem Treffer regungslos auf ihrem Platz sitzen blieb, während David sowie Romeo und Cruz neben ihr jubelten. David nahm seine Frau anschließend auf Instagram augenzwinkernd in Schutz: "Sie hat innerlich gefeiert, das verspreche ich", schrieb er mit einem lachenden Emoji. "Ihre Reaktionen waren nur etwas langsamer als meine."

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Getty Images Die Beckhams und Tom Cruise feiern das WM-Finale 2026 im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford

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Instagram / spicegirldlovething Victoria Beckham, Melanie C und Emma Bunton 1997 in einem Privatjet