"Flachgelegt": Lena & Umut zoffen bei "#CoupleChallenge"

Bei #CoupleChallenge fliegen in der dritten Folge zwischen Lena Goldstein und Umut Tekin (29) ordentlich die Fetzen. Der Grund für den Streit ist eine ziemlich intime Aussage des Realitystars. Während eines Spiels spricht Umut ganz offen über das erste Mal mit seiner Freundin und verrät, dass er Lena damals "im Hotel flachgelegt" habe. Die nimmt den Spruch zunächst mit Humor und lacht darüber. Doch als Giuliana Farfalla (30) sie anschließend auf die Bemerkung anspricht, ändert sich ihre Stimmung. Ihre Mitstreiterin findet Umuts Wortwahl respektlos und macht Lena darauf aufmerksam. Offenbar bringt das die Realitybekanntheit zum Nachdenken, denn kurz darauf nimmt sie ihren Partner im Garten zur Seite und stellt ihn zur Rede. Dabei bekommen auch die Kameras und die übrigen Kandidaten die Auseinandersetzung mit.

Lena macht ihrem Freund anschließend deutlich, weshalb sie seine Bemerkung nicht einfach so stehen lassen möchte. "Wir sind im öffentlichen Fernsehen, wir haben eine Familie", erklärt sie. Offenbar ist es ihr unangenehm, dass derart intime Einzelheiten vor einem großen Publikum zur Sprache kommen – schließlich könnten auch Familienangehörige die Sendung verfolgen. Umut scheint die Kritik seiner Partnerin jedoch anzunehmen und verzichtet auf eine weitere Diskussion. "Ist in Ordnung, ich hab's verstanden", entgegnet er knapp. Damit macht Lena ihrem Liebsten klar, dass sie trotz ihrer Teilnahme an einer Realityshow nicht jedes private Detail mit den Zuschauern teilen möchte.

Auch den anderen Kandidaten entgeht die Auseinandersetzung nicht. Besonders Sam Dylan (35) kann offenbar nicht nachvollziehen, warum Lena und Umut ihren Konflikt ausgerechnet an einem Ort austragen, an dem alle mitbekommen können, was zwischen ihnen vorgeht. "Normale Leute möchten ja, dass man den Streit nicht mitbekommt, die ziehen sich dann eher zurück. Die beiden stellen sich aber mitten in den Garten. Das ist so peinlich", lästert er in der Sendung. Dabei hatte Lena die pikante Bemerkung ihres Freundes zunächst noch mit einem Lachen abgetan. Erst Giuliana brachte die Diskussion ins Rollen, indem sie ihre Mitstreiterin auf Umuts aus ihrer Sicht respektlose Ausdrucksweise aufmerksam machte. Ob Lena ihren Partner ohne diesen Hinweis überhaupt zur Rede gestellt hätte, bleibt offen.

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026