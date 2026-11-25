Lena Goldstein wagt eine große Typveränderung und sagt ihren langen blonden Haaren Lebewohl. Auf Instagram überraschte der Realitystar seine Community nun mit einem völlig neuen Look: Statt ihrer gewohnten langen Mähne trägt Lena jetzt einen Bob. Die frische Frisur reicht ihr ungefähr bis zu den Schultern und ist deutlich dunkler als zuvor. Ganz auf Blond verzichtet sie allerdings nicht, denn helle Highlights setzen weiterhin leuchtende Akzente. Für ihren großen Auftritt wurden die Haare frisch geföhnt und mit schwungvollen Wellen gestylt. So erhält der Bob zusätzliches Volumen und eine lebendige Struktur. Für die Freundin von Umut Tekin (29) bedeutet der Friseurbesuch allerdings mehr als nur eine äußerliche Veränderung. In ihrem Beitrag verknüpft sie den neuen Look mit dem Start eines neuen Kapitels und spricht von einer neuen Ära.

Zu den Fotos, die sie mit ihren Followern teilte, schrieb Lena: "Neue Ära. Gleicher Mensch, andere Energie. Die 80er- und 90er-Jahre haben angerufen... und ich antwortete." Damit macht die Realitybekanntheit deutlich, woran sie sich bei ihrem neuen Styling orientiert hat. Das voluminöse Finish ist eine bewusste Anlehnung an die Frisurentrends der 1980er- und 1990er-Jahre. Große Föhnwellen und jede Menge Schwung verleihen dem Look einen unverkennbaren Retro-Charakter.

Bei ihren Fans kommt Lenas neue Frisur richtig gut an. Unter ihrem Instagram-Beitrag häufen sich positive Kommentare, in denen zahlreiche Follower ihre Begeisterung für den veränderten Look zum Ausdruck bringen. "Oh, das sieht richtig schön aus", schwärmt ein User. Ein anderer Fan bringt seine Freude über den Bob kurz und knapp auf den Punkt: "Wow, wow, wow." Einigen Followern fiel außerdem auf, dass die kürzeren Haare einen gesünderen Eindruck machen als zuvor. "Sieht irgendwie krass aus und die Haare sehen gesünder aus", lautete ein weiterer Kommentar unter dem Post. Die Typveränderung scheint bei Lenas Community also auf ganzer Linie anzukommen. Ob die blonde Mähne irgendwann zurückkehrt oder der Bob bleibt, verrät der Realitystar in seinem Beitrag nicht. Fürs Erste heißt es für Lena, die sich kürzlich mit Vanessa Brahimi im Netz zoffte, jedenfalls: Willkommen in der neuen Ära.

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Goldstein, November 2026

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Instagram / /lenamariaposa Lena Goldstein im Juni 2024

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