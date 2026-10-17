Für "Holiday on Ice": Lina Larissa Strahl wird zum Eisstar

Sieben Jahre nach ihrem Ausflug zu Dancing on Ice schnürt Lina Larissa Strahl (28) die Kufen wieder. Die Sängerin und Schauspielerin ist in der kommenden Saison bei ausgewählten Vorstellungen von "Holiday on Ice" als Gaststar dabei – und übernimmt dort einen echten Doppeljob. In der neuen Produktion "Mirage", die ab dem 18. November 2026 durch 21 deutsche Städte tourt, präsentiert sie nicht nur ihre Musik, sondern steht dabei auch selbst auf dem Eis, berichtet RTL. Ihr Debüt gibt Lina am 6. Januar 2027 in München, insgesamt ist sie bei sechs Shows zu erleben. Für sie geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie sie beim Probenauftakt im Interview verriet: "Ich kenne natürlich die Show, es war immer so ein kleiner Traum, mal mitmachen zu können und dabei auch Schlittschuhe anzuhaben."

Lange überlegen musste Lina nach der Anfrage offenbar nicht. "Natürlich, das mache ich!", lautete ihre spontane Reaktion, wie sie beim Probenauftakt erzählte. Bei der Rückkehr auf die Kufen kommt ihr die Erfahrung aus "Dancing on Ice" zugute. Zudem versucht die Musikerin, in jedem Winter selbst eine Runde auf dem Eis zu drehen, damit ihre damaligen Fähigkeiten nicht ganz verloren gehen. "Es ist ein bisschen wie Fahrradfahren", beschrieb sie ihr Comeback auf Kufen. Und weiter: "Aber wenn man dann erst mal seine Schuhe anhat und auf dem Eis steht, dann merkt man: Okay, man kann noch ein paar Dinge." Nach München folgen Auftritte am 22. Januar in Dortmund, am 5. Februar in Mannheim, am 12. Februar in Hamburg, am 26. Februar in Berlin und am 2. April in Düsseldorf. Auch Michael Schulte (36) ist in ausgewählten Städten als musikalischer Gast mit von der Partie.

Einen ersten Einblick in "Mirage" bekam Lina bereits beim Probenauftakt – und zeigte sich von den Sprüngen, Hebungen und Stunts der Profis beeindruckt. "Das ist mega beeindruckend", schwärmte sie. An der Show sind 35 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus zwölf Nationen beteiligt. Unter der kreativen Leitung des früheren Olympiasiegers Robin Cousins treffen dabei Eiskunstlauf, Musik, Akrobatik und aufwendige Kostüme aufeinander. Einen ganz persönlichen Moment hat sich die Musikerin aber schon jetzt ausgemalt – und der spielt sich gar nicht auf dem Eis ab, sondern im Zuschauerraum. "Das Schönste wird dann sein, wenn ich das Publikum sehe und vielleicht sogar meine Familie und Freunde in der Menge entdecke", erklärte Lina im Interview. Bis dahin heißt es für sie: üben, üben, üben.

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Getty Images Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

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Getty Images Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancng on Ice"

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RTL / Arya Shirazi Lina Larissa Strahl, Schauspielerin