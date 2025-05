Das sind die spannendsten Looks vom Deutschen Filmpreis 2025

Am gestrigen Abend wurde in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen – und das bereits zum 75. Mal. Für diesen Anlass warfen sich die Stars und Sternchen ganz besonders in Schale. Lina Larissa Strahl (27) stolzierte in einem ausgefallenen Look über den roten Teppich. Der Bibi & Tina-Star trug ein enges, durchsichtiges Kleid aus Spitze mit einem tiefen V-Ausschnitt. Ihr Gesicht umrahmten auffällige Ohrringe mit Tüll. Auch Emilia Schüles (32) Outfit sorgte bestimmt für Aufmerksamkeit: Die "High Society"-Darstellerin präsentierte sich im Ganzkörper-Karo-Look. Zu einem schlichten, karierten Hemd kombinierte sie einen kurzen, karierten Rock mit einer überdimensionierten Schleife.

Karoline Herfurth (40) stellte mit ihrem Prinzessinnenkleid alle in den Schatten. Die Regisseurin von "Wunderschöner" erschien in einer trägerlosen hellblauen Robe samt üppiger Schleppe. Dazu trug sie ihr Haar zu einem Sleek Bun zusammengebunden und schmückte sich mit einer silbernen Halskette. Auch Helena Zengel (16) sorgte für einen dramatischen Auftritt: Der "Systemsprenger"-Star präsentierte ein trägerloses, durchsichtiges Kleid aus schwarzem Tüll. Über ihrem Gesicht glitzerte eine Netzhaube mit Edelsteinen.

Heike Makatsch (53) und Marie Nasemann (36) sorgten auf dem Teppich für signalrote Farbtupfer. Die Tatsächlich... Liebe-Bekanntheit trug ein Kleid mit dünnen Trägern und voluminösen Ärmeln. Marie, die erst gestern die Trennung von ihrem langjährigen Partner Sebastian Tigges bekannt gegeben hatte, entschied sich bei dem Event für ein trägerloses Exemplar mit einem langen, fließenden Schal, der ihr locker über den Schultern lag. Taynara Wolf (28) hingegen strahlte in "Butter Yellow", der Trendfarbe der Saison. Die Ex-GNTM-Kandidatin posierte selbstbewusst in dem schimmernden, bodenlangen Abendkleid.

