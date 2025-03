TV-Show "Dancing On Ice" wird nach 19 Jahren abgesetzt

Die beliebte TV-Show "Dancing On Ice" aus Großbritannien wird nach 19 Jahren eingestellt. Wie Mirror berichtet, hat der Sender ITV entschieden, das Format zu beenden. Grund dafür sind deutlich gesunkene Einschaltquoten: Nur noch 2,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale der letzten Staffel, in der der Schauspieler Sam Aston zum Sieger gekürt wurde. Zum Vergleich: In den erfolgreichsten Jahren schalteten bis zu 12 Millionen Zuschauer ein. Besonders bitter ist das Aus für Moderatorin Holly Willoughby (44), die nun nach fast zwei Jahrzehnten keine Sendung mehr beim britischen Sender ITV hat.

Über die Jahre sorgte die Eistanz-Show nicht nur mit glamourösen Performances, sondern auch mit schockierenden Zwischenfällen und Promi-Dramen für Schlagzeilen. Dazu zählten schmerzhafte Verletzungen wie die von Greg Rutherford, der sich in der 16. Staffel bei einer Figur gleichzeitig die Bauchmuskeln riss und einen Bandscheibenvorfall erlitt, wie er damals selbst auf Instagram erklärte. Unvergessen bleibt auch, als die Schauspielerin Jennifer Ellison (41) sich 2012 bei einem Scorpion-Kick den Hinterkopf mit dem eigenen Schlittschuh aufschlitzte oder als Ex-Torhüter David Seaman in der ersten Staffel seine Partnerin bei einer riskanten Figur fallenließ. Auch hinter den Kulissen blieb es turbulent: So gab es 2020 Berichte über Streitigkeiten zwischen Model Caprice Bourret (53) und ihrem Tanzpartner Hamish Gaman, die letztlich dazu führten, dass Caprice die Show verließ.

Zudem erlebte das Publikum Eklats wie den hitzigen Wortwechsel zwischen Gemma Collins (44) und Juror Jason Gardiner (53) im Jahr 2019 oder peinliche Momente wie Joey Essex (34)' vergeblichen Kussversuch bei seiner Partnerin Vanessa Bauer 2023. Hinter den Kulissen sorgte die Show aber auch für besondere Verbindungen und starke Geschichten. So gab es emotionale Comebacks nach Verletzungen, wie 2006, als Pam O'Connor trotz eines schweren Sturzes weiter mit David Seaman tanzte. Auch für Ferne McCann (34) hatte die Show einen positiven Effekt. Zwar schied die Influencerin in der letzten Staffel schon nach zwei Wochen aus, bekam durch das Training aber wieder ein gutes Körpergefühl. Trotz all dieser Höhen und Tiefen war "Dancing On Ice" für viele Zuschauer eine feste Größe der Fernsehunterhaltung und wird in der Medienlandschaft sicherlich eine Lücke hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa James und Greg Rutherford bei "Dancing On Ice" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Bauer und Joey Essex, Ex-"Dancing on Ice"-UK-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige