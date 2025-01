Ferne McCann fühlt sich dank "Dancing on Ice" wieder sexy

Ferne McCann (34) bezaubert bald als Kandidatin in der Show Dancing on Ice. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Brendyn Hatfield wird sich die The Only Way Is Essex-Bekanntheit ab Sonntag aufs Eis wagen. Nach intensivem Training haben sich jedoch nicht nur die Eislauffähigkeiten der Influencerin verändert: "Man ist ständig in dieser kleinen Hocke, und jeder spricht vom Schlittschuh-Popo!", verriet Ferne nun im Interview mit The Sun. Beim Filmen einer Choreografie fiel dem Realitystar auf: "Ich mache Kim Kardashian (44) Konkurrenz."

Die Show hat dazu beigetragen, dass sich Ferne wieder wohl in ihrem Körper fühlt. "Es war eine fantastische Herausforderung, und ja, es ist ein Bonus, wenn man am Ende eine schöne Eislauffigur hat. Jeder ist ein Gewinner", schwärmte die zweifache Mutter. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Finty hat sie ihren After-Baby-Body im Netz präsentiert. Nach der Entbindung gönnte sich die Mama einige Wochen Entspannung, bis sie wieder mit der Bewegung startete. "Ich liebe etwas, das mich motiviert und anspornt. Ich meine, es ist ein Sport", freute sich die Reality-TV-Darstellerin über ihre "Dancing on Ice"-Teilnahme.

Neben Finty ist Ferne auch noch stolze Mutter der sechsjährigen Sunday. Ihre Kinder hat sie mit ihrem Partner Lorri Haines bekommen. Vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche: Ein Insider behauptete, dass sich das Paar getrennt haben soll. Ferne verneinte diese Gerüchte direkt: "Ich bin echt verärgert. Wir sind immer noch zusammen, wir leben zusammen, wir können jetzt sogar wieder im selben Bett schlafen", erklärte sie in ihrer Story auf Instagram.

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihre zwei Töchter im Mai 2024

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im Juli 2022

