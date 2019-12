Endlich ist es soweit! Am Freitagabend steigt bei Dancing on Ice der große Showdown. In der Eiskunstlauf-Sendung kämpften sich Eric Stehfest (30), Lina Larissa Strahl (22) und Joey Heindle (26) ins Finale. Dieses Privileg erarbeiteten sich die drei Promis durch wochenlanges, hartes Training und viel Körpereinsatz. Aufhören wollen sie damit jetzt nicht – im Gegenteil: Für die finale Show wollen die Stars noch mal so richtig reinhauen.

In einer Pressemitteilung von Sat.1 machten alle Teilnehmer deutlich, dass sie Feuer und Flamme sind. "Für den 1. Platz gebe ich alles! Unsere harte Arbeit soll durch den Sieg belohnt werden", gab sich GZSZ-Darsteller Eric kämpferisch. Der einstige DSDS-Kandidat Joey hingegen würde den Sieg vermutlich seiner Partnerin Ramona Elsener widmen, mit der er auf- und außerhalb des Eises ein Paar bildet: "Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale, und das war eine große Reise für mich und Mona." Schauspielerin Lina macht sich als einzige Frau im Bunde aber keinen Druck. "Die Eisprinzessin bin ich ja immerhin schon mal", scherzte die Blondine.

Doch wie genau läuft das "Dancing on Ice"-Finale ab? Alle drei Finalisten-Duos müssen zwei Performances auf dem Eis abliefern – jeweils in unterschiedlichem Tempo. Außerdem geben die aus dem Format ausgeschiedenen Teilnehmer noch mal ihr Können zum Besten.

