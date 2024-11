So war "Vaiana"-Dreh für die Sprecherin Lina Larissa Strahl

Endlich ist es so weit: Die Fortsetzung des Films Vaiana kommt ins Kino. Wie im ersten Teil des Familienfilms leiht die Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) der titelgebenden Heldin auch in der Fortsetzung ihre Stimme. Im Interview mit Promiflash plaudert sie nun darüber, wie es war, nach acht Jahren wieder in die Rolle der Disney-Heldin zu schlüpfen. Alle Infos dazu findet ihr unten im Video!

Anzeige Anzeige