"Großes Kino": Richard David Precht schwärmt von Bushido

Mit diesem Musikgeschmack hat Richard David Precht seinen Podcastpartner Markus Lanz (57) offenbar kalt erwischt. Richard outet sich als Fan von Bushido (48). In der aktuellen Folge von "Lanz & Precht" schwärmt der Autor ausgerechnet von Bushidos Song "Für immer jung", den der Rapper gemeinsam mit Karel Gott (†80) aufgenommen hatte. Bei dem Lied handelt es sich um eine deutschsprachige Version des Klassikers "Forever Young". Richard legt Markus den Titel ausdrücklich ans Herz und kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. "Das ist wirklich ganz großes Kino", urteilt er über das ungewöhnliche Duett. Sein Podcastpartner kann die Begeisterung offenbar nicht teilen und reagiert reichlich verblüfft. "Wirklich?", hakt der Moderator ungläubig nach, bevor er sich zu einer diplomatischen Antwort durchringt: "Interessant. Du, ich bin da ganz neutral."

Dass Richard so sehr an dem Lied hängt, hat einen sehr persönlichen Grund. Mit "Für immer jung" verbindet der heute 61-Jährige einen ganz persönlichen Moment. Der Song erschien kurz vor einem runden Geburtstag und wurde für ihn zum Soundtrack dieses besonderen Augenblicks. "Der ist kurz vor meinem 50. Geburtstag rausgekommen und ich habe das dann in dem Moment, wo ich 50 wurde, auch gespielt", erinnert sich der Autor bei "Lanz & Precht". Das Lied ist für Richard somit eng mit dem Übergang in sein neues Lebensjahrzehnt verknüpft. Mit Deutschrap kann aber auch Markus durchaus etwas anfangen – allerdings mit einem anderen Künstler. Sido (45) höre er nach eigener Aussage "sehr, sehr gerne". Bei Bushidos Musik hört die Begeisterung des Moderators hingegen auf. Eine echte Annäherung an den Geschmack seines Podcastkollegen gibt es in dieser Folge also nicht.

Der Grund, warum die beiden Rapper überhaupt zum Thema wurden, liegt bereits Jahre zurück. 2011 saßen Richard, Sido und Bushido gemeinsam in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" und lieferten sich eine hitzige Debatte über schwulen- und frauenfeindliche Raptexte. Nach dem Auftritt wurde Markus von den beiden Musikern öffentlich angefeindet. Inzwischen betrachtet der Moderator diese Auseinandersetzung jedoch als abgeschlossen. "Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich hoffe, Bushido auch, und Sido sowieso", erklärt er im gemeinsamen Podcast mit Richard. Dessen Lobeshymne blieb unterdessen nicht ohne Folgen. Unter dem offiziellen Musikvideo zu "Für immer jung" auf YouTube tauchten nach Erscheinen der Podcastfolge neue Kommentare auf. Einige Nutzer berichten dort, dass sie durch "Lanz & Precht" auf den Song aufmerksam geworden sind. Andere freuen sich darüber, dass die Zusammenarbeit von Bushido und Karel durch Richards Empfehlung erneut Aufmerksamkeit erhält. So sorgt das Gespräch Jahre später noch einmal für Interesse an dem Titel.

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Imago Richard David Precht in der ARD-Talkshow maischberger im Studio Berlin Adlershof, 14.10.2026

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Imago Bushido beim DSDS-Finale 2026 in Köln

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Imago Markus Lanz bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2026 im Confex in Köln am 09.09.2025