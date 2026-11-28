Bushido (48) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (45) lassen ihre Fans an einem ganz privaten Moment teilhaben. Der Rapper hat jetzt in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Foto veröffentlicht, das bei einem Termin zur Paartherapie entstanden ist. Auf dem Schnappschuss sitzen die Eheleute dicht nebeneinander, beide lächeln gemeinsam in die Kamera und wirken dabei sehr vertraut. Viele Worte verliert der Musiker zu dem Bild nicht. Er versieht das Bild lediglich mit der Einblendung "Paartherapie". Damit hält Bushido knapp fest, dass er und Anna-Maria den Termin zusammen wahrgenommen haben und gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Eine längere Erklärung oder weitere Aufnahmen aus der Sitzung liefert der Familienvater nicht. Stattdessen lässt er den vertrauten Schnappschuss und den schlichten Hinweis für sich sprechen.

Weitere Einzelheiten zu der Sitzung verrät Bushido allerdings nicht. So bleibt unter anderem offen, über welche Themen der Musiker und seine Frau mit ihrer Therapeutin gesprochen haben. Auch wie lange der Termin gedauert hat oder wie häufig die beiden solche Sitzungen besuchen, lässt der Rapper in seiner Story unbeantwortet. Das Foto selbst vermittelt dennoch einen ziemlich persönlichen Eindruck vom Paar. Bushido zeigt sich darauf ganz lässig in einem beigebraunen Kapuzenpullover. Anna-Maria trägt ein schwarzes Oberteil und dazu eine feine Halskette. Der kleine Haken hinter dem Wort "Paartherapie" lässt den Termin fast wie einen erledigten Punkt auf der To-do-Liste aussehen.

Ganz neu ist das Thema für die Fans des Paares allerdings nicht. Bereits Mitte November hatte Anna-Maria in einer Fragerunde auf Instagram öffentlich gemacht, dass Paartherapie zu ihrem Eheleben dazugehört. Die achtfache Mutter erklärte damals, dass sie und Bushido in den Sitzungen regelmäßig über ihre gegenseitige Abhängigkeit sprechen. Diese bestehe schon seit ihrem Kennenlernen. Nach ihrer Schilderung betrachtet die Therapeutin die ausgeprägte Nähe zwischen den Eheleuten keineswegs als etwas Negatives. Damit gewährte sie schon damals einen offenen Einblick in die Arbeit an ihrer Ehe. Bushido und Anna-Maria sind seit vielen Jahren verheiratet und haben gemeinsam eine große Familie gegründet. Mit insgesamt acht Kindern ist im Hause Ferchichi jedenfalls immer etwas los. Der gemeinsame Termin bei der Therapeutin war für das Paar nun offenbar ein Moment zu zweit.

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Instagram / bush1do Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

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