Anna-Maria Ferchichi (45) hat auf ihrem Handy alle Hände voll zu tun. Ihre acht Kinder schicken ihr regelmäßig Nachrichten, und die fallen nicht immer freundlich aus. Wie die Mutter jetzt im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" mit ihrem Ehemann Bushido (48) erzählte, bekommt sie von ihrem Nachwuchs ständig Fragen und Forderungen. Zunächst sei der Ton dabei noch lieb. Antwortet sie jedoch anders, als sich die Kinder das vorgestellt haben, könne die Stimmung schlagartig kippen. Diese patzigen Reaktionen erlebe sie nach eigener Aussage "bestimmt sechsmal am Tag". Vor allem ein Telefonat mit ihrem elfjährigen Sohn Issa, das sie im Auto führte, habe sie an eine Kennenlernphase erinnert. Sein Verhalten verglich sie kurzerhand mit dem eines Mannes, dessen Nachrichten ihr zu viel werden. "Das ist wie so ein Typ, der dir dann so schreibt. Ich würde den blockieren, aber nein, ich kann nicht, es ist mein Sohn", scherzte die 45-Jährige im Podcast. Bei Issa bleibt der Blockieren-Button für sie damit natürlich tabu.

Teilweise würden ihre Kinder auf unerwünschte Antworten auffallend emotionslos reagieren. Die Botschaft an ihre Mutter laute dann sinngemäß: "Ah okay, du bist schei***". Ganz kalt lässt das die Mutter nicht. Im Podcast gab sie zu, dass sich so etwas für sie nicht schön anfühle. Als Mutter müsse sie damit erst einmal klarkommen. Bei acht Kindern passiere das eben besonders häufig. Trotzdem versuche sie, die immer wiederkehrenden Wortwechsel mit Humor zu nehmen. In den Kommentaren bekommt Anna-Maria viel Zuspruch von anderen Eltern, die solche Nachrichten von ihren eigenen Kindern kennen. Eine Nutzerin erklärte, haltlose Vorwürfe würden trotz besseren Wissens wehtun. Schließlich müssten Eltern Regeln aufstellen und könnten nicht nur die besten Freunde ihrer Kinder sein. Andere berichteten, ihre Kinder meldeten sich ebenfalls vor allem dann, wenn sie einen Wunsch hätten. Einige stimmten zudem Anna-Marias Vergleich mit einer immer wiederkehrenden Kennenlernphase zu.

Anna-Maria und Bushido sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Einen weiteren Sohn brachte Anna-Maria, die die Schwester von Sängerin Sarah Connor (46) ist, aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Insgesamt ist sie somit Mutter von acht Kindern. Im gemeinsamen Podcast geben die beiden immer wieder Einblicke in ihren turbulenten Familienalltag. Dabei spricht Anna-Maria auch offen über die Wortwechsel mit ihren Kindern. Ihre Anekdote über Issa erzählte Anna-Maria mit einem Augenzwinkern. Ihr Spruch im Podcast ist ein scherzhafter Vergleich, mit dem sie die wiederkehrenden Diskussionen über Fragen, Wünsche und unerwünschte Antworten schildert. Auch die Reaktionen anderer Eltern zeigen, dass mehrere von ihnen solche knappen oder patzigen Mitteilungen aus dem eigenen Familienalltag kennen.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren KI-generierten blonden Bob

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Imago Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi beim Finale der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in Köln, Mai 2026

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