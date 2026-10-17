Hati Suarez vs Nelly Noire: Sie setzt sich im Boxring durch

Am 17. Oktober 2026 wurde die Essener Grugahalle zum Schauplatz von Fame Fighting 4. Im dritten Kampf des Abends standen sich zwei Realitystars gegenüber: Hati Suarez und Nelly Noire traten im Bantamgewicht gegeneinander an. Am Ende durfte sich Hati feiern lassen: Sie setzte sich im Ring gegen ihre Kontrahentin durch und entschied das Duell für sich. Doch bei diesem Aufeinandertreffen ging es um deutlich mehr als nur sportlichen Ehrgeiz und die Frage, wer die besseren Schläge landen würde. Hati und Nelly kennen sich bereits aus der Reality-TV-Welt und hatten schon vor dem Kampfabend einige Differenzen miteinander – spätestens seit ihrer Teilnahme an Good Luck Guys. Entsprechend viel Spannung lag in der Luft, als die beiden Frauen in der Grugahalle aufeinandertrafen.

Schon in der ersten Runde übernahm Hati zunehmend die Initiative. Während Nelly zunächst versuchte, die Distanz zu kontrollieren und sich ihre Gegnerin mit langen Schlägen vom Leib zu halten, landete Hati gleich mehrere gute Treffer mit der Rechten. Sie sicherte sich die Ringmitte, wartete auf Nellys Vorstöße und nutzte diese für eigene Angriffe. Mit zunehmender Kampfdauer machte sich bei beiden Frauen allerdings die Erschöpfung bemerkbar, sodass sich erste Unsauberkeiten einschlichen. Hati ließ sich davon nicht bremsen und versuchte, mit linken Haken weiter Druck aufzubauen. Auch in der zweiten Runde blieb sie offensiv, marschierte nach vorne und landete weitere Treffer. In der dritten Runde ging Hati erneut nach vorne und ließ ihre Hände sprechen. Beide Frauen trafen immer wieder, wobei Nelly versuchte, mit geraden Schlägen sauber zu boxen, während Hati mit hohem Tempo angriff und ihre Schlagkombinationen durchzog. Am Ende musste die Punktewertung entscheiden: Hati gewann das Duell einstimmig mit 3:0.

Zusätzliche Brisanz erhielt das Duell durch den Streit, der sich zwischen Hati und Nelly bereits im Vorfeld öffentlich entwickelt hatte. Gegenüber Promiflash hatte Nelly vor dem Kampf allerdings betont, die Auseinandersetzung vor allem sportlich angehen zu wollen. Der Gang in den Ring sollte für sie zugleich einen Schlussstrich unter die Differenzen mit ihrer Kontrahentin setzen: "Mehr Plattform muss man ihr auch, glaube ich, nicht geben. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich gebe mein Bestes. Und dann ist das geklärt für mich." Weitere öffentliche Diskussionen über den Konflikt wollte die Influencerin nach dem Duell möglichst vermeiden. Fame Fighting hat sich unterdessen längst als fester Termin in der deutschen Realityszene etabliert. Bei dem Boxevent treten bekannte Gesichter aus dem Fernsehen gegeneinander an und tragen im Ring Konflikte aus, die sich zuvor häufig über Monate hinweg in TV-Shows und sozialen Netzwerken entwickelt haben.

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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