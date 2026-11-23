Nelly Noire und Dion Brown sorgen bei Temptation Island VIP für eine Überraschung: Die Realitystars ziehen spontan als Ersatzpaar ein und stellen ihre Beziehung in den getrennten Villen auf die Probe. Die Plätze wurden frei, nachdem Josua Günther und Larissa Juraschek das Beziehungsexperiment vorzeitig verlassen mussten. Der Exit geschah, nachdem Josua spontan in die Frauenvilla gelaufen war. Damit hatte er gegen die Regeln des Formats verstoßen. Nellys Ankunft in der Frauenvilla löst direkt Begeisterung aus. Die Verführer überschütten die Social-Media-Bekanntheit regelrecht mit Komplimenten. In der Sendung ist zunächst ein erstauntes "Oh" zu hören, ehe die Komplimente folgen. "Eine wunderschöne Frau", schwärmt einer der Männer. Auch Sätze wie "Nelly ist eine sehr, sehr attraktive Frau", "Megatolle Frau" und "Ich freue mich, dass sie da ist" fallen in der Runde. Auch Tara Tabitha (33) rechnet damit, dass die Nachrückerin für ordentlich Aufsehen sorgen wird: "Ich bin mir sicher, unsere Boys sind richtig scharf auf sie."

Doch nicht nur Nelly stößt nach ihrem Einzug sofort auf Interesse. Auch ihr Partner Dion kommt bei den Frauen in der Männervilla bestens an. Die Teilnehmerinnen nehmen den Neuzugang genau unter die Lupe und finden offenbar schnell Gefallen an ihm. Eine der Verführerinnen macht keinen Hehl daraus, wie sie den Neuankömmling einordnet: "Der Dion ist Frischfleisch für unsere Gruppe." Eine weitere Frau zeigt sich ebenfalls von dem Realitystar angetan. Dabei überzeugt sie nicht nur sein Äußeres, sondern auch seine Wirkung auf die Gruppe. "Dion hat eine Aura. Er hat ein superschönes Erscheinungsbild und strahlt was Positives aus", erklärt sie in der Sendung. Für das Paar beginnt das Abenteuer damit gleich unter besonderen Vorzeichen. Kaum sind Nelly und Dion in ihren jeweiligen Villen angekommen, treffen sie auf Singles, die deutliches Interesse an ihnen erkennen lassen. Sowohl der Realitystar als auch seine Freundin stehen somit von der ersten Minute an im Mittelpunkt des Geschehens.

Hinter der spontanen Teilnahme steckt allerdings ein ernstes Beziehungsthema. Bereits in der Kennenlernphase soll Dions Kontakt zu seiner Ex für Probleme zwischen den beiden gesorgt haben. Der Social-Media-Star versucht dabei nicht, seine früheren Fehltritte kleinzureden. "Ich habe Scheiße gebaut", räumt Dion bei "Temptation Island VIP" offen ein. Als weiteren Belastungsfaktor nennt das Paar Dions Verhalten, wenn Alkohol im Spiel ist. Unter dessen Einfluss sei Dion nicht Herr seiner Sinne gewesen und habe Fehler gemacht. Diese Vorgeschichte begleitet Nelly und Dion nun auch in die getrennten Villen. Mit ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Temptation Island VIP" soll sich zeigen, wie stabil das Vertrauen zwischen den beiden trotz der Vergangenheit tatsächlich ist.

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Instagram / nelnoire Nelly Noire, Reality-TV-Star

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Imago Dion Brown bei der Premiere von "Love Island VIP" im Cinenova Kino in Köln

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