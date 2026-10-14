Für Nelly Noire ist Hati-Streit nach Fame Fighting vorbei

Für Nelly Noire steht am 17. Oktober bei Fame Fighting 4 mehr als nur ein Boxkampf auf dem Programm. Die Reality-TV-Bekanntheit trifft auf Hati Suarez, mit der sie seit einiger Zeit im Clinch liegt. Das Duell soll für Nelly allerdings nicht der Auftakt zu weiteren Auseinandersetzungen sein, sondern vielmehr einen Schlussstrich unter den Streit ziehen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie, dass sie die Begegnung vor allem sportlich betrachten und anschließend mit dem Thema abschließen wolle. "Ich glaube, ich sehe das sportlich und für mich hat das Thema dann auch mal ein Ende", stellte sie klar. Auch weitere öffentliche Diskussionen mit ihrer Rivalin scheint Nelly vermeiden zu wollen. "Mehr Plattform muss man ihr auch, glaube ich, nicht geben. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich gebe mein Bestes. Und dann ist das geklärt für mich", betonte sie.

Auch von Hatis bisheriger Boxerfahrung lässt sich Nelly nicht einschüchtern. Zwar stand ihre Kontrahentin bereits zweimal bei "Fame Fighting" im Ring, einen wirklichen Vorteil sieht die Influencerin darin jedoch nicht. "Ich würde pauschal jetzt gar nicht mal sagen, dass irgendjemand einen Vor- oder Nachteil hat. Ich meine, dann könnte man auch sagen, ich bin größer. Deswegen habe ich wieder einen Vorteil. Ich würde sagen, das ist neutral", erklärte sie. Dass Hati die besondere Anspannung vor einem solchen Kampf bereits kennt, gesteht Nelly ihr durchaus zu. Von ihren bisherigen Auftritten scheint sie allerdings wenig überzeugt zu sein. "Also ja, sie hat die Aufregung schon mal gehabt, dass sie da zweimal im Ring stand. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt für sie ein Vorteil ist, dass sie schon mal geboxt hat, weil sonderlich gut war es halt auch nicht", teilte sie gegen ihre Rivalin aus.

Der Streit zwischen Nelly und Hati zieht sich bereits seit Längerem hin. Während ihrer Teilnahme an Good Luck Guys schien es zunächst, als hätten die beiden ihre Differenzen ausgeräumt. Doch der Frieden hielt nicht lange. Bei einem späteren Event trafen die Realitystars erneut aufeinander, wobei Hati ihrer Rivalin zur Begrüßung die Hand reichte. Nelly reagierte zunächst zurückhaltend, erwiderte den Handschlag schließlich aber doch. Anschließend zweifelte Hati öffentlich daran, ob Nellys vorherige Entschuldigung tatsächlich ernst gemeint gewesen sei. Diese wiederum warf ihrer Kontrahentin vor, erneut gegen sie geschossen zu haben. Seitdem blieb eine klärende Aussprache aus. Ob die beiden ihren Streit nach dem Aufeinandertreffen bei "Fame Fighting 4" tatsächlich beilegen können, bleibt abzuwarten.

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen

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Imago Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, Essen, Atlantic Hotel, 11. Oktober 2026