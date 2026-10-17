Heimlich im Club: Krise bei Temptation-Charleen & Étienne

Bei der Premiere von Der Promihof haben Charleen Puggé und Étienne Zagorica jetzt einen Einblick in ihre Beziehung gegeben. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Konflikte nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island im vergangenen Jahr längst nicht überwunden sind. Im Interview mit Promiflash machte nun vor allem Charleen deutlich, dass sie bei ihrem Partner kaum Veränderungen erkennt. "Also, bei mir kommt einiges wieder hoch, weil er halt aus einigen Sachen immer noch nicht gelernt hat", erklärte die Reality-Bekanntheit. An sich selbst habe sie dagegen gearbeitet: "Also, meine Eifersucht hat sich verbessert, aber bei ihm ist immer noch alles beim Alten." Étienne sieht das allerdings anders. Für ihn ist Charleens Eifersucht nach wie vor ein Thema.

Besonders hitzig wurde es beim Thema Feiern. Zunächst erklärte Charleen, dass sie ihren Freund nicht allein in den Club gehen lasse, schränkte ihre Aussage dann aber etwas ein: Ausgehen dürfe er durchaus, meistens sei sie jedoch dabei oder zumindest in der Nähe. Étienne widersprach prompt vor laufender Kamera: "Manchmal ist sie in der Nähe. Manchmal weiß sie vielleicht gar nicht, dass ich in den Club gehe." Charleen reagierte sichtlich empört und konterte: "Was laberst du?" Auf die Frage, ob solche heimlichen Besuche nicht einen Vertrauensbruch darstellten, erklärte Étienne gegenüber Promiflash, er informiere seine Partnerin entweder nach dem Clubbesuch oder genau in dem Moment, in dem er sich dafür entscheide. Charleens Reaktion fiel ernüchtert aus: "Es ist immer so bei ihm. Er erzählt es danach und dann reicht das auch für ihn."

Charleen und Étienne hatten ihre Beziehung bereits im vergangenen Jahr bei "Temptation Island" auf die Probe gestellt. Das Experiment brachten sie allerdings nicht zu Ende: Charleen zog bereits in Folge sechs die Reißleine, weil Étiennes Verhalten sie emotional stark belastet hatte. Daraufhin mussten beide die Show vorzeitig verlassen und gemeinsam die Heimreise antreten. Nach der Ausstrahlung erklärte Charleen auf Instagram ausführlich, dass sie ihren Abbruch nicht bereue. Im aktuellen Interview gingen die beiden sogar noch einen Schritt weiter: Sie rieten anderen Paaren von einer Teilnahme an dem Format ab, denn danach sei "die Beziehung ein bisschen am Arsch".

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Imago Charleen und Étienne bei der Premiere der 2. Staffel von "Der Promihof"

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RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

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RTL Charleen Puggé und Étienne Zagorica, "Temptation Island"-Paar

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