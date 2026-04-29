Charleen Puggé erklärt ihren "Temptation Island"-Abbruch

Charleen Puggé hat bei Temptation Island in Folge sechs die Reißleine gezogen – und das Treueexperiment noch vor der Halbzeit beendet. Kurz nach Veröffentlichung der emotionalen Szenen meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit nun auf Instagram zu Wort und veröffentlichte ein ausführliches Statement-Video. Darin macht Charleen deutlich, dass sie ihren Entschluss nicht bereut und erklärt, weshalb sie die Show vorzeitig verlassen hat und welche Gedanken sie dabei bewegten. Einige Details dürfe sie zwar noch nicht verraten, weil ihr TV-Auftritt weitergeht, doch die wichtigsten Punkte wollte sie jetzt schon klarstellen.

Ein zentraler Grund für ihren Entschluss war laut Charleen der Wunsch, ihren Freund Étienne Zagorica zu schützen. In der Villa habe er sich nicht von seiner besten Seite gezeigt – und das nicht, weil er wirklich so sei, sondern weil er mit Alkohol, vielen Frauen und ungewohnten Umständen konfrontiert gewesen sei. "Ein großer Grund, den ich auch in der Villa genannt habe, ist, dass ich Étienne schützen möchte. Der Grund dafür ist, dass Étienne in der Show sehr viele Sachen gesagt hat, die erstens sehr blamierend rüberkamen oder waren, nicht korrekt mir gegenüber waren und die ihn in ein sehr schlechtes Licht gestellt haben. Ich wusste von Anfang an, dass er ein bisschen versuchen wird, bei den Jungs mitzuhalten. Er war nun mal der Jüngste, hat sich toll gefühlt", erklärt sie in dem Video. Als die reifere Person in der Beziehung habe sie ihn nicht in einem falschen Licht dastehen lassen wollen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass es ihr auch um das eigene Wohlbefinden gegangen sei: "Stark sein bedeutet für mich, seine eigenen Grenzen zu finden." Wie es mit der Beziehung weitergeht, lässt sie bewusst offen – das werde sich erst in der nächsten Folge klären. Außerdem habe es noch zwei weitere Gründe für den Abbruch gegeben, die sie bislang jedoch nicht nennen darf oder will.

Schon in der Villa hatte Charleen betont, dass sie sich Étienne sehr nah fühlt und glaubt, ihn "in- und auswendig" zu kennen. Im Statement wiederholt sie, dass er sich ihrer Meinung nach nur in der Versuchungssituation anders verhalten habe, als sie es sonst von ihm gewohnt sei. Die Reality-Teilnehmerin macht außerdem deutlich, dass ihr das ganze Thema emotional nahegeht und sie deshalb angespannt wirke. Den Druck, sich im Fernsehen als besonders starke "Baddy" beweisen zu müssen, weist sie von sich: Für sie zähle, sich selbst treu zu bleiben, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und dann konsequent zu handeln. Genau diesen Schritt habe sie bei "Temptation Island" für sich und ihr Umfeld getan – auch wenn die Zuschauer erst in der nächsten Episode erfahren, welche Konsequenzen das für ihre Beziehung wirklich hatte.

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, "Temptation Island"-Kandidatin 2026

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RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

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