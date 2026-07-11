Skandale ohne Ende: Die denkwürdigsten "Temptation"-Momente

Ob Treuebrüche, peinliche Enthüllungen oder knallharte Rauswürfe – Temptation Island hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Sammlung an Skandalmomenten angehäuft. In der aktuellen, achten Staffel sorgt Kandidat Momo für Entsetzen, als er Verführerin Isabelle im Whirlpool offenbar mit seinen Zehen berührt – und das war laut ihr ganz und gar kein Versehen: "Der war dauerhaft bei mir am Po und hat mich mit seinen Zehen gestreichelt." Abseits der Kameras soll Momo anschließend mit seinem Intimleben geprahlt haben, obwohl seine Freundin Laura ihn genau darum gebeten hatte, solche Themen in der Villa nicht anzusprechen. Lauras Reaktion beim Anblick der Szenen war eindeutig: "Ich bin RTL sehr dankbar. Jetzt habe ich meine Bestätigung." Mittlerweile sind die beiden getrennt. Ebenfalls 2025 muss das Paar Saskia und Enrico die Show vorzeitig verlassen – Enrico habe laut offiziellem RTL-Statement mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten.

Doch auch vergangene Staffeln hatten ihre Schockmomente. Aleks Petrovic fällt in der jüngsten Temptation Island VIP-Staffel gleich doppelt unangenehm auf: Beim Boots-Date spuckt er den Inhalt einer Flasche in Richtung der Verführerinnen und lästert – in dem Glauben, die Kameras seien aus – über seine Verlobte Vanessa (26): "Meine Frau. Kein Sex." Das Mikro lief weiter. Beim Lagerfeuer bricht Vanessa in Tränen aus und trennt sich noch vor Ort von ihm. Auch Umut Tekin (29) und Nico Legat (28) machten in früheren Staffeln keine gute Figur: Umut schläft beim Dreamdate mit Verführerin Emma Fernlund (25), während seine damalige Partnerin Jana-Maria Herz (34) am Lagerfeuer wartet – und zeigt beim finalen Lagerfeuer wenig Reue. Nico wiederum verschwindet 2023 mit Verführerin Siria in der Dusche und lächelt beim Wiedersehen beim Anblick der Bilder, bis Moderatorin Lola Weippert (30) ihn direkt konfrontiert: "Wie kann es sein, dass du hier lächelnd sitzt?" Kandidat Marc-Robin lockte 2022 Verführerin Laura sogar gezielt in einen toten Winkel – abseits der Kameras, ohne Mikrofon.

Einer sticht in der Rückschau aber besonders hervor: Aleks, der in der Staffel von 2022 noch mit Christina Dimitriou (34) zusammen war, schrieb für Verführerin Vanessa Nwattu ein Liebesgedicht und trug es ihr und den anderen Kandidaten vor. "Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen nicht genießen kann", rezitierte er damals. Körperlich wurde zwischen den beiden zwar kaum etwas – bis auf einen Kuss beim finalen Dreamdate –, doch die emotionale Verwicklung war nicht zu übersehen. Was damals mit einem Gedicht begann, endete drei Jahre später beim großen Finale ebendieser Show: Vanessa trennte sich bei "Temptation Island VIP" von Aleks am Lagerfeuer. Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie die Show so sehr liebe, dass sie immer wieder teilnehmen würde – egal, ob als Kandidatin oder als Verführerin.

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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