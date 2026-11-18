Lola Weippert (30) äußert sich erstmals ausführlicher zu ihrem Aus bei der RTL-Show Temptation Island und zeigt sich dabei alles andere als nachtragend. Im Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit Sängerin Vanessa Mai (34) macht, beantwortete die Moderatorin nun eine Hörerfrage. Dieser wollte wissen, wie sie heute auf das Ende ihrer Zeit bei "Temptation Island" zurückblickt. Ab 2021 hatte Lola vier Jahre lang durch die Realityshow und deren Promi-Ableger geführt. 2025 beendete der Sender die Zusammenarbeit und machte Janin Ullmann (45) zur neuen Gastgeberin. Rückblickend sei diese Entwicklung für sie letztlich die richtige gewesen, erklärte Lola. Für ihre Nachfolgerin fand sie ausschließlich lobende Worte: "Janin macht das super. Man soll doch gehen, wenn's am schönsten ist. Und deswegen: Es war eine tolle Zeit und ich bin so dankbar, dass ich das moderieren durfte."

Für Lola war die Sendung damals der Startschuss ihrer Karriere als TV-Moderatorin. Für ihren beruflichen Neuanfang hatte sie beim Radio gekündigt, obwohl sie noch keine neue Stelle in Aussicht hatte. Danach ging alles ganz schnell: "Das war so eine verrückte Fügung: Ich hatte meine letzte 'Morning Show' und nicht mal eine Woche später durfte ich 'Temptation Island' moderieren", erinnerte sie sich im Podcast. Diese Zeit habe sie nachhaltig geprägt. "Das war damals halt so der Anfang von allem in der ganzen Moderations-TV-Bubble. Deswegen war es auch ganz, ganz toll und super intensiv." Mit den Jahren habe sich das einstige Privileg allerdings immer selbstverständlicher angefühlt. Zudem habe sie sich nicht mehr voll und ganz mit dem Format identifizieren können. In einem solchen Fall gelte für sie: "[Dann] sollte man dringend den Platz freiräumen für eine Person, die darauf gewartet hat und das super gerne machen würde." Heute sei sie dankbar für die Jahre bei der Show. Gleichzeitig freue sie sich über die neuen beruflichen Möglichkeiten, die sich seit ihrem Abschied von RTL ergeben hätten.

Der Moderationswechsel hatte damals viele Fans überrascht. Auch für Lola selbst soll die Entscheidung des Senders unerwartet gekommen sein. Nach Informationen, die Bild vorliegen, habe sie lange nichts von der geplanten Ablösung gewusst und bis zuletzt mit einer weiteren Staffel gerechnet. Mit ihren jetzigen Aussagen im Podcast übt Lola weder Kritik an RTL noch an ihrer Nachfolgerin. Stattdessen lobt sie Janins Arbeit und beschreibt ihren Abschied als passenden Abschluss einer für sie wichtigen Lebensphase.

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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