Ex-Frau Sofia Vergara rettete Joe Manganiello das Leben

Sofia Vergara (54) traf in einer dramatischen Situation offenbar eine Entscheidung, die ihrem damaligen Ehemann Joe Manganiello (49) das Leben rettete. In seinen Memoiren "Bloodlines", die am 13. Oktober erscheinen und aus denen das Magazin People vorab zitiert, schildert der Schauspieler eine Notoperation im Jahr 2016. Während des Eingriffs stellten die Ärzte fest, dass ein Teil seines Darms entfernt werden musste. Weil der True Blood-Star zu diesem Zeitpunkt nicht selbst zustimmen konnte, gab Sofia grünes Licht für den drastischen Schritt. Joe bezeichnet die Operation rückblickend als "lebensrettende Organamputation". Ohne die Einwilligung seiner damaligen Frau hätte das Ärzteteam den notwendigen Eingriff nicht auf diese Weise vornehmen können. In dieser medizinischen Ausnahmesituation musste Sofia somit die Verantwortung für eine folgenschwere Entscheidung übernehmen.

Vor der Notoperation hatte Joe unter heftigen Bauchschmerzen, Ausschlägen, Fieber, Kopfschmerzen und Blutungen aus dem Enddarm gelitten. Innerhalb von sieben Jahren verlor er außerdem rund 27 Kilogramm. "Ich wurde immer kränker", erinnert sich der 49-Jährige. Die Beschwerden beschreibt er als einen "Gremlin im Kontrollraum meines Körpers, der Schalter umlegt". Seine neue Schilderung zeigt zugleich, wie widersprüchlich er die gemeinsame Zeit mit Sofia erlebt hat. In einem anderen vorab veröffentlichten Auszug aus "Bloodlines" erhob Joe noch schwere Vorwürfe gegen seine damalige Partnerin. Obwohl er sie während seiner Erkrankung angefleht habe, soll sie ihn nicht in den Arm genommen haben. Nach seiner Darstellung fehlte der Beziehung am Ende jede Emotionalität. Die Schauspielerin selbst hat sich zu diesen Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Bereits in der Vergangenheit hatte Joe öffentlich gemacht, dass mehrere Autoimmunerkrankungen sein Verdauungssystem, seine Schilddrüse, seine Haut, seine Lunge und seine Augen angegriffen hätten. Sieben Jahre lang kämpfte er um sein Leben. Medikamente gegen Morbus Crohn und Colitis brachten ihm nach eigener Aussage keine Besserung. Andere Therapien sollen die Symptome sogar verschlimmert und erhebliche Nebenwirkungen verursacht haben. Die dauerhaften Schmerzen belasteten den Schauspieler so sehr, dass er 2019 Suizidgedanken hatte. Als Wendepunkt beschreibt er seinen Chihuahua Bubbles: "Ich musste meine Waffe weggeben, weil ich ständig daran dachte, und dann kam der Hund. Ich wurde vom Patienten zum Pfleger", zitiert ihn People. Nach einer weiteren Operation, bei der sein Verdauungstrakt wieder verbunden wurde, sei er heute schmerzfrei und nicht mehr auf Medikamente angewiesen. Von Sofia trennte sich Joe im Juli 2023 nach sieben Ehejahren. Als Scheidungsgrund wurden unüberbrückbare Differenzen genannt. Inzwischen ist er mit Caitlin O'Connor (36) verlobt.

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Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara im März 2023

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Getty Images Joe Manganiello, Filmschauspieler

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Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019