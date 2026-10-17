Kampf gegen Lorik Bunjaku: Holt Tommy Pedroni nächstes K.o.?

In der Essener Grugahalle fand an diesem Samstag Fame Fighting 4 statt – und gegen Ende des Abends stand im Schwergewicht noch einmal ein spannendes Duell auf dem Programm. Im siebten Kampf der Nacht trafen Tommy Pedroni (31) und Lorik Bunjaku (30) aufeinander. Dabei ging Tommy als der erfahrenere der beiden Kontrahenten in den Ring und machte bereits im Vorfeld deutlich, welches Ziel er verfolgte: Er wollte seinen Gegner vorzeitig auf die Bretter schicken. Schließlich hatte der Realitystar bei Fame Fighting bereits dreimal im Ring gestanden und alle drei Kämpfe durch Knock-out für sich entschieden. An diese beeindruckende Bilanz wollte Tommy nun anknüpfen und auch gegen Lorik einen vorzeitigen Sieg einfahren. Doch würde ihm das tatsächlich gelingen? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Tommy setzte sich gegen seinen Kontrahenten durch und machte seine Ansage wahr. Auch dieses Mal beendete er den Kampf durch Knock-out und baute damit seine makellose K.o.-Serie bei Fame Fighting weiter aus.

Schon in der ersten Runde ging es zwischen Tommy und Lorik ordentlich zur Sache. Lorik holte zu einem wilden Schwinger aus, während Tommy versuchte, mit guter Beinarbeit und einer gelungenen Rechts-links-Kombination die Kontrolle zu übernehmen. Allerdings wurde der Kampf immer wieder durch Clinches unterbrochen, sodass der Ringrichter die beiden Kontrahenten mehrfach trennen musste. Dabei erwies sich Tommys rechte Hand als Fluch und Segen zugleich. In der zweiten Runde landete Lorik zunächst einen harten Treffer, als Tommy sich nach vorne duckte. Doch Tommy ließ sich davon nicht beirren und setzte weiter auf seinen Jab. Kurz darauf schlug er mit der rechten Hand zu und schickte Lorik zu Boden. Damit sicherte sich der ehemalige Profischwimmer seinen vierten Knock-out in Folge und setzte seine beeindruckende Siegesserie fort.

Schon vor dem Kampf herrschte zwischen Tommy und Lorik dicke Luft. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld von Fame Fighting lieferten sich die beiden einen heftigen Schlagabtausch. Lorik warf Tommy vor, nur selbstbewusst zu tun, bezeichnete ihn spöttisch als "kleinen Fanboy" und bot ihm an, Fotos von sich zu schicken, damit dieser sein Profilbild ändern könne. Tommy konterte prompt: "Weißt du, was sich ändern wird? Dein Gesicht!" Auch danach ging der verbale Schlagabtausch weiter: Während Tommy auf seine bisherige Bilanz von drei K.o.-Siegen verwies und ankündigte, seine Erfolgsserie fortzusetzen, stellte Lorik die Qualität seiner bisherigen Gegner infrage. "Was hattest du für Gegner bisher? Nur Sandsäcke!", stichelte er. Damit war bereits vor dem Gong klar, dass die beiden einiges miteinander auszutragen hatten.

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Imago Tommy Pedroni und Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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