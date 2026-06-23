Tommy und Paulina äußern sich zur Lorik-Denise-Trennung

Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (30) sind getrennt. Angesprochen auf das Liebes-Aus des einstigen TV-Paares melden sich ihre Realitykollegen Tommy Pedroni (31) und Paulina Ljubas (29) nun im Promiflash-Interview zu Wort. Damit knüpfen sie an die Sticheleien an, die Tommy bereits im Netz losgetreten hatte. Auf die Frage, warum er sich öffentlich über die Trennung lustig gemacht habe, erklärt der Franzose nur knapp: "Ja, ich hatte da meine Gründe. Der Lorik weiß schon." Weiter will der Realitystar aber nicht ins Detail gehen.

Dafür legt Paulina im Gespräch umso mehr nach. Die Realitydarstellerin findet klare Worte zu Loriks Auftritten in der Vergangenheit: "Also, ich würde dazu einfach sagen: Der Lorik wollte die Aufmerksamkeit, er hat sie bekommen. Und jetzt hat sie ihm doch nicht gepasst, weil man muss halt aufpassen, wie weit man sich aus dem Fenster lehnt. Je nachdem, was man selber für Leichen im Keller hat. Und da hat er sich vielleicht ein bisschen verzockt", erklärt sie im Interview.

Tommy und Paulina selbst hätten keine dunklen Geheimnisse, wie sie betonen. Und somit auch keine Scheu, sich Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" zu stellen, in der Lorik live und völlig überraschend mit den Fremdgehvorwürfen konfrontiert wurde. Tommy meint mit Blick auf einen möglichen Auftritt: "Kommt darauf an, wie viel er bezahlt. Ich weiß nicht. Mich würde das jetzt nicht stören, da hinzugehen", stellt er klar. Paulina nimmt es mit Humor und spielt auf ihre TV-Vergangenheit an: "Meine Leichen im Keller sind alle auf RTL einsehbar", witzelt die Influencerin.

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IMAGO/ Gartner Collage: Tommy Pedroni, Paulina Ljubas, Lorik Bunjaku und Denise Hersing

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Imago Lorik Bunjaku beim Screening der neuen RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"