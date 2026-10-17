Leigh-Anne Pinnock kommentiert Fan-Anfeindungen im Netz

Leigh-Anne Pinnock (35) hat ein gespaltenes Verhältnis zu den sozialen Medien. In einem Podcast sprach die ehemalige Little Mix-Sängerin offen darüber, wie sie mit Kommentaren und Kritik im Netz umgeht. Zwar genieße sie es, über die verschiedenen Plattformen direkt mit ihren Fans in Kontakt zu stehen, doch gleichzeitig sehe sie dort auch eine "wirklich dunkle Seite", wie Daily Mail schreibt. So suche sie beispielsweise noch immer regelmäßig auf X nach ihrem eigenen Namen. Während sie früher gezielt nach negativen Beiträgen Ausschau gehalten habe, interessiere sie sich mittlerweile eher allgemein dafür, was über sie geschrieben werde. Besonders traurig findet Leigh-Anne allerdings, dass sich die Fans der ehemaligen Little-Mix-Mitglieder seit der Trennung der Band im Jahr 2022 immer wieder gegenseitig angreifen.

Für die Musikerin ist dieses Verhalten nur schwer nachvollziehbar. Schließlich verstehen sich die ehemaligen Bandkolleginnen ihrer Aussage nach auch Jahre nach dem Ende ihrer gemeinsamen Karriere noch immer hervorragend. "Das ist so traurig. Es ist bizarr, weil wir uns alle so nahestehen und wie Schwestern sind", erklärte Leigh-Anne im Podcast. Dass einige Anhänger der Sängerinnen dennoch gegeneinander austeilen, stößt bei ihr auf Unverständnis. "Warum sollte man dann als Fan die andere angreifen? Wisst ihr, was ich meine? Es ergibt einfach keinen Sinn", stellte sie klar. Die Streitigkeiten zwischen einzelnen Fangruppen scheinen an der engen Freundschaft zwischen Leigh-Anne, Jade Thirlwall (33) und Perrie Edwards (33) allerdings nichts geändert zu haben. Die drei Frauen verbindet weiterhin ein schwesterliches Verhältnis, auch wenn sie inzwischen getrennte musikalische Wege gehen.

Wie sehr sich die ehemaligen Little-Mix-Stars gegenseitig unterstützen, zeigte sich zuletzt bei einer besonders schönen Nachricht aus Leigh-Annes Privatleben. Im Juli verkündete die Sängerin in einem Video auf Social Media, dass sie erneut schwanger ist. Auf die Babynews reagierten auch ihre früheren Bandkolleginnen mit liebevollen Glückwünschen. "Ich liebe dich und deine wunderschöne Familie", schrieb Jade unter den Beitrag. Perrie brachte ihre Freude hingegen mit Herzaugen-Emojis zum Ausdruck. Für Leigh-Anne und ihren Ehemann Andre Gray (35) ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Die Musikerin und der Fußballprofi sind schon Eltern von fünfjährigen Zwillingstöchtern. Im Juni 2023 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Nun darf sich die Familie auf weiteren Nachwuchs freuen.

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

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Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

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Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024