Little-Mix-Sängerin Leigh-Anne Pinnock (35) erlebt nach der Geburt ihres dritten Kindes körperlich harte Tage. Ihr Sohn kam per Kaiserschnitt zur Welt. Auf TikTok hat sie nun offen darüber gesprochen, wie sehr ihr die Zeit nach der Entbindung zu schaffen macht. Die Genesung fällt ihr nach eigenen Angaben diesmal sogar noch schwerer als nach der Geburt ihrer Zwillingstöchter, die inzwischen fünf Jahre alt sind. In dem Video versucht die Musikerin, sich mithilfe einer motivierenden Tonspur selbst Mut zu machen. Dazu schreibt sie: "Wir schaffen das, Mamas. Ich schwöre, niemand bereitet einen auf die Schrecken nach der Geburt vor! Mein kleiner Engel und meine Mädchen geben mir die Kraft, das durchzustehen!" Damit macht Leigh-Anne deutlich, wie belastend die erste Zeit nach der Operation für sie ist. Zugleich verrät sie, dass ihre drei Kinder ihr in dieser schwierigen Phase den nötigen Halt geben.

Unter dem TikTok-Clip teilen zahlreiche Followerinnen ihre eigenen Erfahrungen mit Schmerzen nach einem Kaiserschnitt. Als eine Mutter schildert, dass ihr vor allem die zweite Operation heftig zugesetzt habe, fühlt sich Leigh-Anne verstanden. "Oh mein Gott! Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich fühle mich, als wäre ich von einem Bus überfahren worden, was zur Hölle!!! Beim ersten Mal habe ich mich nicht so elend gefühlt, obwohl es auch schlimm war, lol – das hier ist noch mal etwas ganz anderes", antwortet die Sängerin auf TikTok. Die Ankunft ihres Sohnes hatte sie zuvor mit ersten Bildern auf Instagram verkündet: "Unser wunderschöner kleiner Junge ist da." Wie der Kleine heißt, behält sie bislang für sich. Laut der Sängerin kam ihr Sohn mit offenen Augen, erhobenem Kopf und vollem Haar zur Welt. Die ganze Familie sei vollkommen verliebt, während sie selbst sich so gesegnet fühle wie nie zuvor.

Leigh-Anne ist mit dem Fußballer Andre Gray (35) verheiratet. Neben dem Neugeborenen haben die beiden fünfjährige Zwillingsmädchen, deren Namen das Paar ebenfalls nie öffentlich gemacht hat. Einen Teil ihrer jüngsten Schwangerschaft hielt die Musikerin sogar unter ungewöhnlichen Umständen geheim: Während der Dreharbeiten zu "Celebrity Traitors" war sie bereits im dritten Monat schwanger. Weder ihren Mitstreitern noch der Produktion verriet sie etwas davon. Trotzdem stellte sie sich den anspruchsvollen Aufgaben der Sendung und hing im Finale sogar an einem Hubschrauber. Öffentlich machte Leigh-Anne die frohe Botschaft schließlich im Juli – mit einem Social-Media-Video, das sie in ihrem Musikstudio aufgenommen hatte. Gegen Ende der Schwangerschaft berichtete sie offen über ihre schwankenden Hormone. Zugleich erzählte sie, wie sehr sie sich auf die gemeinsame Zeit mit dem Baby freue. Schon damals ging die Sängerin davon aus, dass der Alltag mit drei Kindern für sie und Andre noch chaotischer werden dürfte.

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock läuft bei der Show von Di Petsa während der London Fashion Week über den Laufsteg

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026

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