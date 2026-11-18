Babyglück bei Leigh-Anne Pinnock (35) und Andre Gray (35)! Die Sängerin und der Fußballer sind zum dritten Mal Eltern geworden: Leigh-Anne hat einen kleinen Sohn zur Welt gebracht. Die frohe Botschaft verkündete der Little Mix-Star nun auf Instagram. Dort stellte sie ihren Followern auch gleich den Nachwuchs vor. Auf mehreren Nahaufnahmen präsentiert die Musikerin ihren Sprössling, ohne jedoch sein Gesicht zu zeigen. Dafür ist der volle Haarschopf des Neugeborenen auf den Schnappschüssen gut zu erkennen. "Unser wunderschöner kleiner Junge ist da", schwärmte die 35-Jährige zu den Bildern. In ihrem Beitrag fand sie außerdem rührende Worte für den Familienzuwachs: "Wir sind so verliebt. Unsere kleine fünfköpfige Familie, meine ganze Welt. Ich habe mich noch nie so gesegnet gefühlt."

Wie der Kleine heißt, haben Leigh-Anne und Andre bislang für sich behalten. Auch bei ihren fünfjährigen Zwillingstöchtern wahrt das Ehepaar konsequent die Privatsphäre und hält ihre Namen seit der Geburt unter Verschluss. Dafür verriet die Sängerin mit einem Augenzwinkern, welchen ersten Eindruck ihr Sohn bei ihr hinterlassen hat: "Mama war aktiv, während er im Bauch war, also will ich nicht lügen: Ich hatte erwartet, dass er mit Rückwärtssaltos herauskommt! Stattdessen kam er mit offenen Augen, erhobenem Kopf und vollem Haarschopf zur Welt, als wäre er schon einmal hier gewesen." Tatsächlich war Leigh-Anne bis kurz vor der Entbindung beruflich eingespannt. Nach eigenen Angaben absolvierte sie noch in der 37. Schwangerschaftswoche einen kompletten Promotag. Ihre Schwangerschaft hatte sie im Juli mit einem Video aus einem Aufnahmestudio öffentlich gemacht und später bei einem freizügigen Babybauch-Shooting für die Ewigkeit festgehalten. In den darauffolgenden Monaten sprach sie offen über ihre wechselnden Emotionen und Hormone. Gleichzeitig freute sie sich bereits auf die gemeinsame "Babyblase" und einen noch chaotischeren Familienalltag.

Leigh-Anne und Andre sind seit Juni 2023 verheiratet. Als sie sich das Jawort gaben, waren ihre Zwillinge knapp zwei Jahre alt. Ganz ohne Krisen verlief die Beziehung der beiden allerdings nicht. Die Sängerin machte in der Vergangenheit öffentlich, dass es in ihrer Ehe auch Phasen voller Herzschmerzes und schwindenden Vertrauens gegeben habe. Im Podcast "Mad, Sad and Bad" von Paloma Faith (45) erzählte sie, dass Andre an sich selbst und an ihrer Partnerschaft gearbeitet und eine Therapie begonnen habe. Rückblickend zog Leigh-Anne in dem Gespräch ein positives Fazit: "Ich persönlich musste diese Kämpfe und Dinge in unserer Beziehung durchmachen, um an den Punkt zu gelangen, an dem wir jetzt sind – und das ist ein wirklich schöner Ort." Mit der Geburt ihres Sohnes sind Leigh-Anne, Andre und ihre drei Kinder nun zu einer fünfköpfigen Familie geworden.

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der London Fashion Week für Di Petsa, September 2026

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