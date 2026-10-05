Leigh-Anne Pinnock genießt Kugelbauch-Party am Meer

Leigh-Anne Pinnock (35) feiert ihren 35. Geburtstag mit einem ganz besonderen Hingucker: Anlässlich ihres Ehrentags am 4. Oktober veröffentlichte die Sängerin von Little Mix am Sonntag auf Instagram mehrere Eindrücke von ihrem Geburtstagswochenende im Kreise der Familie. Auf einem Foto posiert Leigh-Anne in einem beigefarbenen Zweiteiler in der Sonne und strahlt dabei in die Kamera. Ein weiterer Schnappschuss zeigt sie gemeinsam mit einer ihrer fünfjährigen Zwillingstöchter, wie die beiden die Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten. Auch Ehemann Andre Gray (35) und die zweite Tochter waren bei den Feierlichkeiten mit von der Partie. Zwischendurch unternahm die Familie außerdem einen ausgedehnten Spaziergang an der Küste.

Besonders sentimental blickte Leigh-Anne anschließend auf die vergangenen Tage zurück: "WAAGE-SAISON ⚖️ Das Geburtstagswochenende war wunderschön. Ich bin so, so gesegnet, ein weiteres Jahr erleben zu dürfen". Zu einem Selfie schrieb sie vor Kurzem: "Emotionen und Hormone spielen völlig verrückt, und obendrein hört die Arbeit nicht auf. Wir freuen uns einfach so sehr darauf, dieses kleine Baby kennenzulernen und in unsere Babyblase einzutauchen! Das Leben wird bald noch chaotischer, und ich kann es kaum erwarten." Nur eine Woche vor den Geburtstagsfotos hatte sie ihre Babykugel zudem bei der London Fashion Week präsentiert. Wie sehr die Arbeit tatsächlich weiterläuft, bewies sie nur eine Woche vor den Geburtstagsfotos: Bei der London Fashion Week zeigte sie ihren Bauch in einem weißen Bralette und einem tief sitzenden Rock.

Ihre erneute Schwangerschaft hatte Leigh-Anne bereits im Juli mit einem Social-Media-Video aus ihrem Musikstudio öffentlich gemacht. Dazu schrieb sie: "Während ein Kapitel endet, beginnt ein anderes." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – auch ihre Little Mix-Kolleginnen meldeten sich zu Wort. Jade Thirlwall (33) kommentierte: "Ich liebe dich und deine wunderschöne Familie." Perrie Edwards (33) wiederum ließ es bei einer Ladung Herzaugen-Emojis bewenden. Gemeinsam mit Fußballer Andre ist die Sängerin bereits Mutter von Zwillingstöchtern, die im Sommer 2021 zur Welt kamen. Das Paar gab sich im Juni 2023 das Jawort, nachdem die beiden Mädchen schon vorher den Familienalltag kräftig durcheinandergewirbelt hatten.

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester