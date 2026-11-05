Leigh-Anne Pinnock posiert nackt für Babybauch-Shooting

Leigh-Anne Pinnock (35) präsentiert ihren Babybauch mit viel Selbstbewusstsein. Für ein neues Schwangerschaftsshooting ließ die Sängerin alle Hüllen fallen und posierte komplett nackt vor der Kamera. Die sehr persönlichen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, halten ihre fortgeschrittene Schwangerschaft kurz vor der Geburt fest. Auf den am Donnerstag veröffentlichten Bildern zeigt Leigh-Anne stolz ihre veränderte Figur. Ihre langen, dunklen Haare trägt sie glatt und offen über den Schultern. Lange muss sich die Musikerin nicht mehr gedulden: In wenigen Wochen soll ihr drittes Kind zur Welt kommen. Mit ihrem Ehemann, dem Fußballer Andre Gray (35), hat die ehemalige Little-Mix-Sängerin bereits fünfjährige Zwillingstöchter. Schon bald wird die Familie also zu fünft sein.

Die neuen Aufnahmen folgen auf Leigh-Annes Auftritt bei "Celebrity Traitors". Im Finale der Show bewies sie großen Mut: Sie sprang aus einem Helikopter und seilte sich anschließend zu einem See hinab. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im dritten Monat schwanger. Davon wusste die Sängerin während der Dreharbeiten in Schottland im Mai allerdings noch nichts. Zwar hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, doch weil die Morgenübelkeit aus ihrer ersten Schwangerschaft ausblieb und sie sich körperlich nicht eingeschränkt fühlte, setzte sie die Dreharbeiten fort. Im Gespräch mit BBC Radio 1 blickte sie nun auf die Herausforderung zurück: "Es war einfach ein so unglaublicher Moment, und das schwanger zu machen ... Das auch noch schwanger zu machen, war schon ziemlich wild." Als Moderator Greg James (40) sie daraufhin mit James Bond verglich, korrigierte Leigh-Anne ihn mit einem Augenzwinkern: "Ich bin Lara Croft, das bin ich."

Leigh-Anne und Andre sind seit 2023 verheiratet. Ihre Zwillingstöchter kamen bereits im August 2021 zur Welt. Das Baby, das das Paar nun erwartet, ist ihr drittes gemeinsames Kind und stammt aus Leigh-Annes zweiter Schwangerschaft. Die freudige Nachricht machte die Sängerin im Juli öffentlich. Eigentlich hätte sie die Neuigkeit gerne noch länger für sich behalten, denn die Schwangerschaft war für Leigh-Anne eine sehr private Angelegenheit. Gleichzeitig wollte sie Spekulationen vermeiden und verhindern, dass andere die Nachricht vor ihr enthüllen. Deshalb entschied sie sich, selbst zu bestimmen, wann und auf welche Weise ihre Fans und die Öffentlichkeit von dem Nachwuchs erfahren sollten. Mit dem neuen Shooting gewährt die Sängerin nun einen besonders intimen Einblick in die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, bevor ihr drittes Kind das Licht der Welt erblickt.

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der London Fashion Week für Di Petsa, September 2026

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester

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