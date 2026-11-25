Nur zehn Tage nach der Geburt ihres Sohnes gewährt Leigh-Anne Pinnock (35) ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mutter. Am Mittwoch veröffentlichte die Sängerin auf Instagram ein Spiegelselfie, auf dem sie selbstbewusst in Wochenbett-Unterwäsche posiert. Der Schnappschuss entstand in ihrer luxuriösen Ankleide. Doch hinter dem scheinbar unbeschwerten Foto steckt eine schwierige Zeit: Nach ihrem zweiten Kaiserschnitt hat der Little Mix-Star mit starken Schmerzen zu kämpfen. Die Zeit nach der Geburt, auch als viertes Trimester bezeichnet, stellt sie vor große Herausforderungen. Wie sehr sie die Genesung körperlich fordert, macht Leigh-Anne auch in ihrem Beitrag deutlich. "Das vierte Trimester kam wirklich und traf mich wie eine Ohrfeige. Mit Abstand das härteste Trimester von allen!", schreibt sie zu dem Foto. Damit gibt sie offen zu, dass die Zeit nach der Entbindung bislang alles andere als einfach für sie ist.

Besonders die ersten Tage nach dem Eingriff seien für sie äußerst schmerzhaft gewesen, berichtet die 35-Jährige. Direkt nach einer großen Operation ein Neugeborenes zu versorgen, sei eine enorme Herausforderung. Selbst bei alltäglichen Handgriffen war Leigh-Anne auf Unterstützung angewiesen. Die bekam sie von ihrem Ehemann Andre Gray (35). "Dass mein Mann mir jeden Morgen meine Unterhose hochziehen musste, hat mich wirklich demütig gemacht", gesteht sie. Trotz der körperlichen Strapazen setzt sich die Musikerin jedoch nicht unter Druck, möglichst schnell zu ihrer alten Figur zurückzufinden. Vielmehr möchte sie ihren Körper für das wertschätzen, was er gerade geleistet hat. "Aber dann schaue ich auf das kleine Wunder, das ich meinen Sohn nennen darf, und werde daran erinnert, wie verdammt unglaublich unsere Körper sind. Nicht dafür, wie schnell sie sich zurückbilden, sondern für alles, was sie gerade geleistet haben. Und allein das verdient es, jeden einzelnen Tag gefeiert zu werden", schreibt sie.

Leigh-Anne ist mit dem Fußballer Andre Gray verheiratet. Mit der Geburt ihres Sohnes ist das Paar nun zu fünft. Neben dem Neugeborenen haben die beiden bereits fünfjährige Zwillingstöchter. Die Namen ihrer Kinder halten die Eheleute konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Erst vor knapp einer Woche hatte die The X Factor-Gewinnerin die Geburt ihres Sohnes auf Instagram bekannt gegeben. "Wir sind so verliebt. Unsere kleine fünfköpfige Familie, meine ganze Welt. Ich habe mich noch nie so gesegnet gefühlt", schrieb sie voller Freude. Ihre Schwangerschaft hatte Leigh-Anne zuvor sogar während eines großen TV-Projekts geheim gehalten. Als sie für die Sendung "Celebrity Traitors" vor der Kamera stand, war sie bereits im dritten Monat. Weder ihre Mitstreiter noch die Produktion wussten davon. Trotzdem nahm sie an sämtlichen Herausforderungen teil und hing im Finale sogar aus einem Hubschrauber.

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, November 2026

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

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