Nach Augenarzt-Diagnose: Das hat Pietro Lombardi jetzt vor

Pietro Lombardi (34) macht sich offenbar Sorgen um seine Augengesundheit. In seinem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) verriet der Sänger, dass er von seinem Augenarzt eine beunruhigende Diagnose erhalten habe. Demnach beträgt die Sehkraft seines rechten Auges nur noch 40 Prozent. Zudem sei seine Hornhaut laut dem Mediziner bereits stark ausgedünnt. Um eine weitere Verschlechterung zu verhindern, müsse Pietro nun handeln. Dafür kommen offenbar zwei Behandlungsmöglichkeiten infrage. "Es gibt eine Option, dass man eine Kontaktlinse in die Pupille hineinoperiert. Brille natürlich, aber die muss ich halt die ganze Zeit tragen, weil das einfach nicht mehr schlechter werden darf", erklärte der Musiker. Ob er sich für eine dauerhafte Sehhilfe oder einen operativen Eingriff entscheidet, ließ er zunächst offen.

Wie stark sein rechtes Auge bereits beeinträchtigt ist, wurde Pietro offenbar erst bei einer genaueren Überprüfung bewusst. Im Alltag hatte er die Sehschwäche kaum wahrgenommen, da sein linkes Auge sie weitgehend ausgleicht. "Was mich aber verwirrt hat, ist, dass ich einfach ganz normal sehe", erzählte er. Erst als er das linke Auge abdeckte, bemerkte er, wie eingeschränkt seine Sicht rechts tatsächlich ist. Seinem Gesprächspartner Oliver erklärte er: "Gerade schaue ich dich an. Nur mein linkes Auge schaut dich an. Mein rechtes arbeitet gar nicht mehr mit." Besonders die Warnung seines Augenarztes dürfte dem Sänger zu denken gegeben haben. "Auf jeden Fall sagte er, wir müssen jetzt schnell was machen, sonst wird es immer schlechter und du kannst dann auch dein Sehvermögen komplett verlieren", berichtete Pietro. Seiner Schilderung zufolge gelte ein Auge bei weniger als 20 Prozent Sehkraft theoretisch als blind.

Schon vor einiger Zeit hatte Pietro über seine Sehprobleme gesprochen und angekündigt, sich in einer Augenklinik genauer untersuchen zu lassen. Dabei wollte er auch klären, welche Behandlungsmöglichkeiten infrage kommen und ob sich seine Sehkraft wieder verbessern lässt. Rund zwei Jahre zuvor hatte sich der Sänger bereits die Augen lasern lassen. Aufgrund einer starken Hornhautverkrümmung an einem Auge war damals zunächst ungewiss, wie erfolgreich der Eingriff sein würde. Anschließend habe er nach eigenen Angaben jedoch wieder gestochen scharf sehen können. Trotz des ernsten Themas ließ sich Oliver im Podcast einen kleinen Seitenhieb nicht nehmen. "Wärst du nicht der passende Kandidat jetzt auch für das ZDF? Mit dem Zweiten sieht man besser", scherzte der Comedian. Danach erzählte er, dass auch seine eigene Sehkraft nachgelassen habe und er seit etwa zwei Jahren beim Lesen immer häufiger eine Brille benötige.

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Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

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Imago Pietro Lombardi in Bonn, September 2026

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn