Anouschka Renzis Aus: So reagieren "Promi Big Brother"-Fans

Für Anouschka Renzi (62) ist Promi Big Brother an Tag zwölf beendet. Die Schauspielerin musste sich im Zuschauervoting Gedeon Burkhard (57) geschlagen geben und den Container verlassen. Direkt nach ihrem Auszug wollte Moderatorin Marlene Lufen (55) von der 62-Jährigen wissen, worauf sie trotz ihres vorzeitigen Abschieds stolz sei. Anouschka blickte daraufhin durchaus selbstkritisch auf ihre Zeit in der TV-WG zurück. "Dass ich durchgehalten habe trotz allem und dass ich versucht habe, meine Gedanken zu ordnen und freundlich zu sein. Das hat nicht immer geklappt", räumte sie ein. Ihr Aus löste im Netz gemischte Reaktionen aus.

Mehrere Zuschauer hätten die Schauspielerin gerne länger im Container gesehen und stattdessen lieber andere Bewohner verabschiedet. Ein Nutzer lobte ihren Unterhaltungswert auf der Plattform X: "Anouschka war echt cool in diesem Format, bis auf ein, zwei Ausnahmen." Dass sie im Voting ausgerechnet gegen Gedeon antreten musste, sei Pech gewesen. Jemand anderes schrieb enttäuscht: "Schade, dass sie schon raus ist. Ich kann Gedeon mittlerweile nicht mehr reden hören." Weitere Fans verabschiedeten sie mit den Worten "Schön war's mit dir, Anouschka" und erklärten, sie habe ihnen bei "Promi Big Brother" "gut gefallen". Aber nicht jeder trauerte ihrem Auszug hinterher. Eine kritische Stimme bezeichnete Anouschka zum Beispiel als "schlechte Verliererin" und fand ihr Ende gerechtfertigt. Ein anderer User zog ein knapperes Fazit und bedankte sich immerhin für ihre viralen Sprüche und ikonische Mimik, die Futter für Clips lieferten: "Tschüssi! Aber danke für ein paar Memes."

Kurz vor ihrem Aus hatte Anouschka in der Show noch für Knistern gesorgt. Am Lagerfeuer gab es einen auffällig vertrauten Moment mit Boxlegende Axel Schulz (57). Während um sie herum Trubel herrschte, genossen die beiden die Ruhe für ein persönliches Gespräch. Dabei schwärmte die Schauspielerin sogar: "Ich mag ihn einfach. Gechillt, ruhig, angenehm. Auf jeden Fall am angenehmsten von allen, die hier sind." Auch der ehemalige Profiboxer wirkte angetan und betonte, wie nett es sei, sich mit ihr in Ruhe unterhalten zu können. Im Netz wurde die Szene gefeiert. Es hieß zum Beispiel: "Ach, die Süßen. Einfach knuffig."

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026