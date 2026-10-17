Neuer Versuch: Jannik Kontalis will Oberbürgermeister werden

Jannik Kontalis (30) verabschiedet sich nicht von seinen politischen Ambitionen – im Gegenteil. Der Realitystar will im Jahr 2030 ein zweites Mal für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach antreten. Das verrät er jetzt in einer Fragerunde auf Instagram. Ein Follower wollte wissen, ob er dieses Ziel überhaupt noch verfolge. Die Antwort fällt eindeutig aus: Jannik bestätigt seine Pläne für die nächste Wahl und stellt klar, dass ihn der erste, gescheiterte Anlauf keineswegs entmutigt hat. "Aufgeben ist keine Option", lautet seine Ansage an die Fans. Bekannt wurde Jannik durch Reality-TV-Formate wie Make Love, Fake Love und Prominent getrennt – sein Schritt in die Kommunalpolitik sorgte entsprechend für Aufsehen, schließlich kannten ihn die meisten bis dahin vor allem aus dem Fernsehen.

Der Wahlkampf sei für ihn und sein Team absolutes Neuland und eine große Herausforderung gewesen, schildert der Ex von Yeliz Koc (32). Hinzu kam, dass sie erst sehr spät mit den Vorbereitungen begonnen hätten. Inzwischen wisse er jedoch, welche Fehler ihm unterlaufen seien und an welchen Stellschrauben er beim nächsten Mal drehen könne. Seine kämpferische Haltung bringt er so auf den Punkt: "Wenn ich irgendwo auch nur ein Prozent Chance sehe, reicht mir das aus, um 'All in' zu gehen! Also wir sehen uns 2030 wieder!" Damit dürfte feststehen, dass der Mönchengladbacher auch in den kommenden Jahren nicht nur im Fernsehen, sondern ebenso auf dem politischen Parkett für Gesprächsstoff sorgen will. Bis zum nächsten Urnengang bleibt ihm reichlich Zeit, um sich vorzubereiten – und genau diese möchte er offenbar auch nutzen.

Bei seinem ersten Anlauf im vergangenen Jahr kamen nach eigenen Angaben rund 1.000 Stimmen für ihn zusammen. Dabei trat er parteilos an, war der jüngste Bewerber im Feld und hatte keinerlei politischen Hintergrund. In seinem ersten Wahlkampf warb er für ein "modernes Mönchengladbach" und brachte dabei einige ungewöhnliche Ideen ins Gespräch: Auf seiner Agenda standen unter anderem neue Grün- und Sportanlagen, die Gründung von Running Clubs, Sonderöffnungszeiten für Kioske an Sonntagen sowie eine Senkung der Dönerpreise. Auch wenn seine Bemühungen damals nicht mit Erfolg an der Urne belohnt wurden, blickt Jannik mit Wohlwollen auf die Zeit zurück. Auf seine Wahlplakate bezogen gibt er zu: "War unabhängig von allem auch absolut iconic für mich, meine Fresse in der Stadt hängen zu sehen."

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RTLZWEI Jannik Kontalis, "Love Island VIP"-Kandidat

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Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar