Billigerer Döner? Jannik Kontalis teasert Wahlprogramm an

Jannik Kontalis macht Ernst: Bekannt aus Formaten wie Make Love, Fake Love und Prominent getrennt, wendet er dem Reality-TV nun den Rücken zu, um sich zukünftig in der Kommunalpolitik stark zu machen. Klein anfangen will Jannik aber nicht – er kandidiert direkt als Oberbürgermeister für Mönchengladbach. Um die Wähler für sich zu gewinnen, hat sich der Ex von Yeliz Koc (31) auch schon eine Menge einfallen lassen. Er wirbt für ein "modernes Mönchengladbach": neue Grün- und Sportanlagen, Running Clubs und Sonderöffnungszeiten für Kioske am Sonntag. Einen weiteren Punkt verrät er in seiner Instagram-Story: "Selbstverständlich steht [...] die Senkung der Dönerpreise mit ganz oben auf meiner Liste." Ob Jannik das als Scherz meint oder die Dönerpreisbremse wirklich Teil seines Wahlprogramms ist, lässt er offen.

Auch seine Kandidatur hielten viele Fans zunächst lediglich für einen Witz des Reality-TV-Darstellers. Inzwischen hat er aber deutlich gemacht, dass seine Kandidatur real ist. Dass viele sich an die Vorstellung, eine Bekanntheit aus dem Trash-TV als Bürgermeister zu haben, erst mal gewöhnen müssen, wird Jannik wohl verstehen. RTL+ hat sich anlässlich dessen auch einen kleinen Scherz erlaubt und auf Instagram einen Beitrag mit ein paar Wahlprogrammvorschlägen geteilt. "Einer von uns wird vielleicht Oberbürgermeister in Mönchengladbach! So könnte er die Stadt revolutionieren", heißt es in der Beitragsüberschrift. Darin finden sich Punkte wie: "Kostenloses RTL+-Abo zu jeder Geburt inklusive Bauchtasche für die Kleinen", "Ein Boom-Boom-Room an allen großen Plätzen" und Einladungen zu Temptation Island zu jedem 10. Hochzeitstag.

Ein bisschen Zeit, um ordentlich die Werbetrommel für die eigene Person zu rühren, bleibt Jannik noch. Erst am 19. September 2025 findet die Kommunalwahl statt. Der Influencer wird dort als parteiloser Einzelbewerber gegen acht weitere Kandidaten antreten – unter anderem auch gegen den amtierenden Oberbürgermeister Felix Heinrichs von der SPD. Ob Jannik seine Mitbürger genauso gut von sich überzeugen kann wie die Frauen in Dating-Formaten, wird sich dann zeigen.

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

