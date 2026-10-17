Pietro Lombardi verrät: Er wollte bei Fame Fighting antreten

Bei Fame Fighting sorgte Veranstalter Eugen Lopez (33) für eine überraschende Enthüllung. Er holte Pietro Lombardi (34) auf die Bühne und verriet dem Publikum, dass der Sänger an diesem Abend eigentlich selbst im Ring hätte stehen sollen. Offenbar beschäftigt sich Pietro schon seit Längerem mit dem Boxsport – und Eugen konnte sich bereits persönlich von seinen Fähigkeiten überzeugen. "Er boxt schon länger und er ist gut. Ich habe ihn gesehen", erklärte der Veranstalter vor den Zuschauern. Zum geplanten Kampf kam es letztlich jedoch nicht: Nach einem Autounfall musste Pietro seine Teilnahme absagen, sodass das Duell kurzfristig gestrichen wurde. Statt mit Boxhandschuhen stand der Musiker an diesem Abend also mit dem Mikrofon vor dem Publikum. Erst durch Eugens Enthüllung erfuhren die Zuschauer, dass Pietro ursprünglich selbst als Kämpfer eingeplant gewesen war.

Ganz vom Tisch scheint die Idee eines Boxkampfs allerdings nicht zu sein. Auf der Bühne brachte Eugen Lopez bereits einen neuen Anlauf im kommenden Jahr ins Spiel und zeigte sich offen dafür, das Vorhaben erneut anzugehen. "Was jetzt nicht ist, kann ja noch werden...", sagte der Veranstalter bei Fame Fighting. Auch Pietro selbst scheint sich einen späteren Auftritt im Ring vorstellen zu können – allerdings unter einer klaren Voraussetzung: Eugen müsse ihm einen passenden und starken Gegner präsentieren. "Wenn Eugen mir einen guten Gegner bringt... ich kämpf' gegen jeden", kündigte der Sänger selbstbewusst auf der Bühne an. Wann es tatsächlich zu einem möglichen Duell kommen könnte und wer als Kontrahent infrage käme, ist bislang allerdings noch offen.

Dem breiten Publikum ist Pietro vor allem als Sänger bekannt. Abseits der Bühne und der Kameras widmet er sich allerdings schon seit Längerem dem Boxsport. Dass Eugen ihn bereits beim Training beobachtet hat, deutet darauf hin, dass ein möglicher Auftritt bei Fame Fighting nicht erst spontan auf der Bühne zum Thema wurde. Offenbar hatten sich die beiden schon zuvor mit der Idee beschäftigt. Bei der vierten Ausgabe blieb Pietro allerdings erneut nur die Zuschauerrolle. Für einen möglichen Kampf scheint die Rollenverteilung dennoch klar: Während Eugen einen geeigneten Gegner finden soll, signalisiert Pietro seine grundsätzliche Bereitschaft, selbst in den Ring zu steigen. Ob aus den Ankündigungen tatsächlich ein Duell wird, dürfte sich frühestens bei der nächsten Ausgabe des Boxevents zeigen.

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Imago Bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 18.10.2025

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Imago Pietro Lombardi und Eugen Lopez bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen Fame Fighting 3 in Essen

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026

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