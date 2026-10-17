"Promi Big Brother"-Aus: Anouschka hätte Gewinn "gebraucht"

In der zwölften Liveshow war für Anouschka Renzi (62) bei Promi Big Brother Schluss: Sie stand am Freitag auf der Exitliste und zog gegen ihren Mitbewohner Gedeon Burkhard (57) den Kürzeren. Im Promiflash-Interview reflektiert sie, warum die Zuschauer wohl eher ihn als sie im Format behalten wollten. "Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich während der 13 Tage oder wie lange ich dort war erzählt habe, dass ich Geld auf der Seite habe", erklärt sie. Damit habe sie möglicherweise den Eindruck erweckt, die Gewinnsumme nicht nötig zu haben. Rückblickend hält Anouschka diese Ehrlichkeit für ungeschickt: Menschen würden eher mit jenen Kandidaten mitfühlen, die von akuten finanziellen Problemen berichten.

Dass sie Rücklagen hat, versteckt Anouschka nicht. Sie habe ihr Leben lang viel gearbeitet und immer wieder Geld gespart – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Weil ich nicht in die Verlegenheit kommen wollte, bestimmte Dinge tun zu müssen, die ich eigentlich niemals tun würde." Auch im Haus war ihre Situation Thema. Mitbewohnerin Nina Bridney (23) hatte bei ihrer Nominierungsentscheidung erklärt, dass Anouschka die Gewinnsumme der Show nicht nötig habe. Gegenüber Promiflash stellt die Schauspielerin allerdings klar: "Ich habe zwar genug Geld, um nicht sofort in Schwierigkeiten zu geraten, jedoch nicht genug, um meinen heutigen Lebensstandard bis zu meinem 80. Lebensjahr halten zu können."

Als Schauspielerin habe Anouschka nur unregelmäßig Arbeit und verdiene auf Lohnsteuerkarte nicht besonders viel: "Meine staatliche Rente würde bei etwa 1.600 Euro liegen. Davon könnte ich überleben, aber so möchte ich nicht leben." Im Interview mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit auch, was sie nach ihrem Exit machte. Besonders groß fiel die erste Belohnung in Freiheit nicht aus. Noch in der Nacht gönnte sich Anouschka lediglich eine Cola. Weil es in ihrem Hotelzimmer keine Minibar gab, hatte sie sich zudem bei der Produktion mit Schokolade eingedeckt und kurzerhand ihre Taschen damit gefüllt. Lange hielt der Vorrat allerdings nicht: Die Schauspielerin aß die gesamte Schokolade noch in derselben Nacht auf. Die Folge war Übelkeit – ins Bett gelegt hat sie sich trotzdem erst einmal nicht.

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Imago Zu Gast bei der Premiere von Kinky Boots im Admiralspalast: Anouschka Renzi, Berlin, 18.12.2025

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

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