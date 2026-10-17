Schon immer so: Nikola Grey sieht sich als Frauenbeschützer

Nikola Grey (30) blickt auf seine Zeit im Promi Big Brother-Container zurück und verrät, wie er sich selbst sieht. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash beschrieb sich der Realitystar als echten Frauenversteher und Beschützer. Vor allem Mitbewohnerin Nina Bridney (23) habe ihm im Haus am Herzen gelegen: Er habe sich einfühlsam um sie gekümmert, ihr den Rücken gestärkt und sie wie eine kleine Schwester behandelt. Doch auch anderen Bewohnerinnen stand Nikola zur Seite. So verteidigte er seine Ehefrau Kim Virginia Grey (31) gegen Christian Lells (42) Sprüche und kümmerte sich liebevoll um Anouschka Renzi (62). Woher sein ausgeprägter Beschützerinstinkt stammt, erklärte Nikola ebenfalls: "Ich bin mit meinen Schwestern aufgewachsen, und ich glaube, dass dieser Beschützerinstinkt ganz natürlich ist. Das ist wahrscheinlich bei vielen Menschen so."

Auf die Frage, welchen Einfluss seine Schwestern auf ihn gehabt hätten und ob daher seine Empathie für Nina komme, gab Nikola bei der Pressekonferenz im Beisein von Promiflash einen persönlichen Einblick: "Schon in meiner Heimat war es so und heute ist es genauso: Egal, was mit meinen Schwestern passiert oder ob jemand böse zu ihnen ist – ich beschütze sie immer." Seine Verbindung zu Streamerin Nina beschrieb er ähnlich vertraut: "Die kleine Nina war für mich dort wirklich wie meine Schwester. Ich habe mich für sie eingesetzt und sie immer beschützt." Doch seine Unterstützung sollte nicht mit dem Ende der Show aufhören. Auch für die Zeit danach bot er ihr ein offenes Ohr an: "Ich habe ihr gesagt: 'Wenn du draußen oder hier im Haus Hilfe brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen.' Das gehört einfach zu mir. Ich bin generell jemand, der Frauen beschützen möchte."

Nikolas Art kam bei einigen "Promi Big Brother"-Bewohnerinnen offenbar so gut an, dass zum Beispiel Anouschka sogar mit einer ziemlich verrückten Idee um die Ecke kam. Nachdem die Schauspielerin im Container einen Schwächeanfall gehabt hatte, kümmerte er sich rührend um sie und massierte ihr die Füße. Danach witzelte sie, am liebsten direkt zu Nikola und Kim nach Dubai ziehen zu wollen. Ihr Plan: ein Harem zu dritt. Anouschka würde im Haushalt helfen und dafür öfter Fußmassagen abstauben. Kim zeigte sich gegenüber Promiflash begeistert. "Super! Anouschka ist bei uns immer herzlich willkommen. Mit Anouschka teile ich meinen Mann. Hier habt ihr es zuerst gehört: Wir machen einen Harem."

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Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

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Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"