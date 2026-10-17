So spannend geht es bei "Sturm der Liebe" weiter

Bei Sturm der Liebe eskaliert in den Folgen vom 12. bis 16. Oktober 2026 der Machtkampf zwischen Sophia Wagner und Christoph Saalfeld. Wie aus der ARD-Vorschau hervorgeht, gelangen schriftliche Beweise für Sophias Geldwäsche in Christophs Hände. Damit konfrontiert er die Geschäftsfrau und stellt sie vor eine folgenschwere Wahl: Überlässt sie ihm ihre Anteile nicht, droht ihr wegen der belastenden Unterlagen das Gefängnis. Für Sophia ist dieser Schlag besonders bitter, denn zwischen den beiden steckt weit mehr als nur ein geschäftlicher Streit. Sie macht deutlich, dass sie ausschließlich aus Liebe zu Christoph erneut kriminelle Wege eingeschlagen hat. Sein Vorgehen bringt sie deshalb ins Grübeln: Waren seine Gefühle für sie überhaupt jemals echt? Christoph wiederum lässt Sophias Liebesgeständnis nicht völlig kalt. Er hinterfragt seine eigene Intrige zunächst, doch am Ende setzt er sie mit den belastenden Dokumenten trotzdem gnadenlos unter Druck.

Doch nicht nur dieser Konflikt sorgt für Spannung. Auch Marlon und Fanny stehen vor einer großen Entscheidung: Nachdem Fanny ihr Arbeitsvisum auch ohne eine Zweckehe bekommt, macht Marlon ihr trotzdem einen romantischen Antrag. Das Paar plant daraufhin die Hochzeit, der Termin beim Standesamt steht bereits in zwei Wochen an. Viel Geld steht den beiden nicht zur Verfügung – trotzdem findet sich am Fürstenhof eine Location, die ins Budget passt. Ob bis zur Trauung alles glattgeht, bleibt abzuwarten. Bei Olivia, Adam und Massimo verschärft sich unterdessen das Liebeschaos. Nachdem Adam den Kuss zwischen Olivia und Massimo mitansehen musste, beendet Olivia ihre Beziehung mit ihm. Adam versucht daraufhin, Massimo durch zusätzliche Schichten im Hotel auf Abstand zu halten. Sein Plan hat allerdings den gegenteiligen Effekt: Olivia und Massimo kommen sich noch näher. Die neuen Episoden von "Sturm der Liebe" laufen üblicherweise montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Außerdem sind sie in der ARD-Mediathek verfügbar.

Sophia hat bereits eine turbulente Vergangenheit am Fürstenhof. Schon in der 21. Staffel fiel die Geschäftsfrau mit Intrigen auf und war unter anderem in Geldwäsche und Erpressung verwickelt. Nach ihren damaligen Machenschaften verschwand sie überraschend im Zeugenschutzprogramm. Dass sie sich erneut in kriminelle Geschäfte verstrickt, bekommt durch ihre Gefühle für Christoph nun eine ganz persönliche Note. Während sie ihre Taten mit ihrer Liebe zu dem Hotelier begründet, ist es ausgerechnet er, der die Beweise gegen sie verwendet, um an ihre Anteile zu kommen. Damit treffen in der Daily zwei Figuren aufeinander, die beide wissen, wie man taktiert und die sich gegenseitig an ihren empfindlichsten Stellen erwischen. Wie sich Sophia entscheidet und ob Christoph seinen Kurs durchhält, zeigt sich in den kommenden Folgen.

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ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

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© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

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ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"