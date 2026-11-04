Weitere drei Granaten in "Love Island VIP" und er muss gehen

Bei Love Island VIP wird es wild. Drei männliche Granaten mischen die Villa auf: Die Realitystars Calvin Steiner und Patrick Papachristodoulou sind neu am Start. Außerdem kehrt Paco Herb (31) in die Show zurück. Marla Slengard kann ihre Freude über das Wiedersehen kaum verbergen. Das vertraute Funkeln in ihren Augen ist sofort wieder da. Für ihr Couple Tim Kühnel (29) ist das allerdings weniger erfreulich. Mit Pacos Rückkehr gerät die Verbindung erneut ins Wanken. Aber auch die übrigen Pärchen sollten sich warm anziehen: Die Neuankömmlinge stellen die bestehenden Duos auf die Probe und wirbeln diese kräftig durcheinander. Denn schon in der vorherigen Doppelfolge stießen drei Ladys in der Casa Amor dazu.

Schließlich kündigt Moderatorin Sylvie Meis (48) eine Paarungszeremonie an. Dieses Mal dürfen zuerst die weiblichen Granaten wählen. Hanna Weig (30) macht den Anfang und entscheidet sich ausgerechnet für Tim. "Weil wir von Anfang an eine Connection hatten, möchte ich dich weiter kennenlernen", begründet sie ihre Wahl. Maxime Ocasek zieht es zu Nelson Henry. Mit ihm hatte sie zuvor heftig geflirtet. Camelia Minicuta vercoupelt sich wiederum mit Giuliano Lorenzo Hediger. Ihr Argument: Er habe sie besonders zum Lachen gebracht. Am Ende steht Jannik Kontalis (30) als einziger Mann in Casa Amor ohne Partnerin da und das hat Konsequenzen. Die Doppelfolge endet mit einer knallharten Ansage: Jannik muss gehen. Ob der Realitystar die Show endgültig verlassen muss oder lediglich aus Casa Amor ausziehen muss, bleibt vorerst offen.

Vor der Zeremonie geht es in der Show heiß her. Bei einem Gruppenspiel, das räumlich getrennt ausgetragen wird, treten die Bewohner der Casa Amor gemeinsam mit den weiblichen Granaten gegen die Villa und die drei männlichen Neuzugänge an. Die Aufgaben: besonders spicy. Marla verteilt zum Beispiel fleißig Lippenstiftküsse auf Pacos gesamtem Körper, während Hanna Tim von oben bis unten abknutscht. Henna Urrehman gibt Calvin derweil einen Lapdance. Wie es mit dem Wirrwarr, das die Granaten verursachen, und mit Jannik weitergeht, wird in der kommenden Woche aufgelöst.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Sylvie Meis mit Patrick Papachristodoulou, Calvin Steiner und Paco Herb in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

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