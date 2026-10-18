13-jährige North West enthüllt Wahrheit über ihre Piercings

Wer sich zuletzt Sorgen um die Nervenbahnen im Gesicht der 13-jährigen Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) gemacht hatte, kann aufatmen: Die Piercings im Gesicht von North West (13) sind unecht! Gemeinsam mit ihrer Mutter ging das junge Mädchen jetzt auf TikTok live und löste das Rätsel um ihren auffälligen Gesichtsschmuck eigenhändig auf. Dabei hielt sie einige der Schmuckstücke ganz nah in die Kamera, um für absolute Klarheit zu sorgen. "Leute, diese Piercings sind nicht echt", stellte der Teenager unmissverständlich klar und zeigte sich sichtlich amüsiert über die Aufregung. Dass so viele Beobachter den unechten Schmuck für vollkommen real gehalten hatten, sorgte bei Mutter und Tochter für große Verwunderung. Schließlich platziert North die Piercings im Alltag ständig anders in ihrem Gesicht.

Ganz vom Tisch ist das Thema für die modebegeisterte Promi-Tochter allerdings noch längst nicht, denn für die ferne Zukunft plant sie bereits echte Modifikationen. Ganz oben auf ihrer persönlichen Wunschliste steht ein sogenanntes Bridge-Piercing, das waagerecht am Nasenrücken zwischen den Augen sitzt, flankiert von weiteren Piercings an den Wangen. Dass gerade diese markanten Platzierungen heftige Narben hinterlassen können, ist der Jugendlichen durchaus bewusst, doch als Erwachsene will sie dieses Risiko eingehen. Aktuell bleibt das Vorhaben für sie jedoch absolut tabu: Kim schüttelte im Hintergrund heftig den Kopf und zog eine klare Grenze. "Vorerst können wir sie ankleben", betonte die besorgte, aber kompromissbereite Mutter, während North nebenbei auch noch mit weiteren Online-Vorwürfen aufräumte. So wehrte sie sich vehement gegen wilde Spekulationen, ihr dunkler Kleidungsstil sei in irgendeiner Weise "dämonisch".

North ist das älteste Kind von Kim und sorgt mit ihren ständigen Stilwechseln und ihrem auffälligen Zahnschmuck regelmäßig für gewaltigen Gesprächsstoff im Netz. Wie sehr ihrer prominenten Mutter die oftmals harten Reaktionen der Öffentlichkeit auf das Erscheinungsbild zu schaffen machen, hatte Kim bereits in einem Podcast offenbart. Weil bei ihrer Tochter jeder Look besonders genau unter die Lupe genommen wird, bereut die Vierfach-Mutter manche modischen Experimente zutiefst. "Leider haben wir diesen Fehler vor den Augen der ganzen Welt gemacht", gestand die Unternehmerin rückblickend über die schwierigen Phasen der Erziehung in der Öffentlichkeit. Die harmlosen Klebepiercings dürften im direkten Vergleich dazu jedoch das deutlich entspanntere Accessoire sein, da sie sich schließlich jederzeit wieder spurlos entfernen lassen.

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northwsst North West, Tochter von Kim Kardashian

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026

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Getty Images North West im Oktober 2026 in Los Angeles