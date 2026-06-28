Erst 13: North West schockt Paris mit Lippenpiercing-Look

Mit gerade einmal 13 Jahren sorgte North West (13) auf der Pariser Modewoche jetzt für mächtig Aufsehen. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) erschien bei der Vetements-Menswear-Show zur Frühjahr-Sommer-Saison 2027 mit einem gewagten Look, der vor allem wegen ihrer neuen Angel-Bite-Piercings auf der Oberlippe für Gesprächsstoff sorgte, wie Daily Mail berichtet. Dazu trug die Teenagerin weitere Gesichtspiercings – darunter Dermalpiercings auf den Wangenknochen und ein Bridge-Piercing über dem Nasenrücken. Abgerundet wurde der Auftritt durch blaue Zöpfe, ein schwarzes Vetements-Sweatshirt, einen schwarzen Faltenrock, zerrissene Strumpfhosen sowie Lederstiefel mit silbernen Kettendetails von Vetements x New Rock. Als Accessoire trug sie zudem ein mit Stacheln und Strasssteinen besetztes Halsband.

Die Piercings an den Händen, die North bereits im September 2025 erstmals öffentlich gezeigt hatte, sind damit nur noch ein Teil ihres wachsenden Piercing-Repertoires. Den Angel-Bite-Look debütierte sie nun erstmals offiziell. Norths Paris-Auftritt kommt außerdem kurz nach zwei weiteren Meilensteinen in ihrer noch jungen Karriere: Am 1. Mai veröffentlichte sie ihre Debüt-EP "N0rth4Evr" und trat am 12. Juni beim Summer-Smash-Festival von Lyrical Lemonade in Bridgeview, Illinois, zum ersten Mal solo auf. Passend zu ihrem 13. Geburtstag am 15. Juni gab sie anschließend bekannt, dass sie gemeinsam mit der Rapperin und Sängerin Molly Santana auf die Molly x North Kimokawaii Tour gehen wird.

Ihre Mutter Kim steht hinter den kreativen Ausdrucksformen ihrer Tochter und hat Kritiker in der Vergangenheit mehrfach in die Schranken gewiesen. "Ich sage ihr: 'Schatz, wenn du blaue Haare willst, dann ist das eben so'", erklärte sie gegenüber Alex Cooper (31) im Podcast "Call Her Daddy". "Es macht sie so glücklich. Ich würde ihr diese Kreativität niemals nehmen." Wer ihr unterstelle, zu nachgiebig zu sein, liege jedoch falsch, betonte Kim auch im Podcast "Khloe in Wonderland" ihrer Schwester Khloé Kardashian (42): "North hat tatsächlich viele Regeln." Der einzige Bereich, in dem sie ihr freie Hand lasse, sei der Selbstausdruck – und das tue sie bewusst.

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TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian