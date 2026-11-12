Kim Kardashian wegen Nacht-Nanny für North (13) belächelt

Kim Kardashian (46) muss im Netz derzeit jede Menge Spott und Kritik einstecken. Grund dafür ist eine ungewöhnliche Betreuungsregelung für ihre älteste Tochter North West (13). Wie Kims Biograf Jonathan Van Meter vor Kurzem im Podcast "Back Row with Amy Odell" erzählte, soll der Realitystar zeitweise eine Nacht-Nanny für North engagiert haben. Der Hintergrund: North bleibt offenbar gerne lange auf und arbeitet in den späten Stunden an kreativen Projekten. Ihre Mama hingegen geht schon gegen 21 Uhr schlafen. Damit die Teenagerin nachts nicht allein mit ihren Ideen ist, soll die Betreuerin ihr Gesellschaft geleistet haben. Bei zahlreichen Social-Media-Nutzern sorgt dieses Arrangement für Kopfschütteln. Ihrer Ansicht nach wäre eine feste Schlafenszeit angemessener als eine eigens angestellte Person, die North das längere Wachbleiben ermöglicht. Einige Kommentatoren stellen deshalb auch Kims Umgang mit ihren mütterlichen Aufgaben infrage.

In den sozialen Medien halten zahlreiche Menschen mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Besonders Eltern äußern wenig Verständnis für die Regelung. Eine Mutter machte deutlich, wie es im eigenen Haushalt zugeht: "Tut mir leid, aber meine 13-Jährige hat eine Schlafenszeit und geht zur Schule. Wenn sie 'lange aufbleiben und basteln' will, hat sie Pech gehabt. Das kann sie am Freitag oder Samstag machen. Zur Schlafenszeit nicht müde? Ebenfalls Pech gehabt." Ein anderer Nutzer wurde noch deutlicher und schrieb: "Das nennt man, seinem Kind eine Schlafenszeit zu geben. Disziplin. Je mehr ich über diese Leute höre, desto schlimmer wird es. Hier jemanden einstellen, da jemanden einstellen ... das nennt man Elternsein!!" Auch weitere Stimmen warfen Kim vor, ihre Verantwortung als Mutter an Angestellte abzugeben, anstatt North selbst Grenzen zu setzen. Die Reaktionen im Netz reichten dabei von Spott über die ungewöhnliche Lösung bis hin zu harschen Worten wie "lächerlich" und "widerlich".

Jonathan, der die Nacht-Nanny-Lösung publik machte, kennt Kim mittlerweile sehr gut: Ganze fünf Jahre lang führte er Gespräche mit der Influencerin, bevor im Oktober seine autorisierte Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" erschien. Dass North nachts gerne kreativ wird, ist auch im Buch ein Thema. Die Regelung stammt offenbar aus früheren Jahren. Ob sie heute noch besteht, ist nicht bekannt. Jonathan sprach lediglich davon, dass die Unternehmerin die Nacht-Nanny zeitweise engagiert habe. Ungeachtet dessen, ob es die Regelung im Hause Kardashian noch gibt, muss Kim derzeit viel Kritik für diese ungewöhnliche nächtliche Betreuungsidee einstecken.

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026

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