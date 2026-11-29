Kim Kardashian (46) hat in Sachen Mode offenbar nicht immer alles richtig gemacht. In einem Videoformat des Magazins Elle blickte die Unternehmerin gemeinsam mit ihrer "All's Fair"-Kollegin Niecy Nash-Betts (56) auf vergangene Modetrends zurück. Dabei kam ein Thema zur Sprache, das sie bis heute schmerzt: ihre Outfits aus der Schwangerschaft mit ihrer ältesten Tochter North West (13). Im Jahr 2013 setzte der Realitystar trotz Babybauch fast ausnahmslos auf hohe Absätze. Dabei hatte sie mit starken Wassereinlagerungen zu kämpfen, ihre Füße waren deutlich angeschwollen. Wenn sie die Schuhe auszog, sah man darauf die Abdrücke ganz genau. Die Erinnerung daran geht der Unternehmerin noch immer nahe: "Und diese Zeit hat meine Seele wirklich verletzt. Und wenn ich daran denke ... ach, ich kann gar nicht. Es macht mich traurig. Ich könnte weinen."

Dabei wollte die vierfache Mutter zunächst gar keinen modischen Fehltritt zugeben. Auf die Frage, ob sie einen Trend bereue, behauptete sie erst, dass es keinen gebe. Erst als Niecy ihr scherzhaft widersprach, lenkte Kim ein: "Wisst ihr, was ich wirklich bereue? Ich bereue meinen Schwangerschaftsstil mit North wirklich." Eine Erklärung lieferte sie gleich mit: "Es war nicht angesagt, Sneaker zu tragen oder so etwas wie den heutigen Streetstyle. Es hieß: Absätze oder gar nichts." Als sie im Jahr 2015 mit ihrem Sohn Saint schwanger war, fand sie sich modisch nach eigener Einschätzung schon etwas besser zurecht. Die erste Schwangerschaft war aber nicht nur wegen der unbequemen Outfits eine schwere Zeit. Kim wurde damals in den Medien heftig wegen ihres Körpers verspottet. Im Podcast "We Are Supported By" erzählte sie 2021, dass man sie regelrecht "fertiggemacht" habe. Deswegen habe sie zu Hause gesessen und geweint.

Generell beschreibt Kim ihre erste Schwangerschaft als körperlich wie seelisch äußerst kräftezehrend. "Ich war keine gute Schwangere. Ich war keine süße Schwangere. Ich mochte es nicht. Ich habe es gehasst. Ich habe gehasst, wie ich mich fühlte. Ich habe gehasst, wie ich aussah", gab sie in dem Podcast offen zu. Ihre Mutter und ihre Schwestern sahen in ihren Augen während ihrer Schwangerschaften süß aus, hatten unkomplizierte Geburten und waren schnell wieder in Form. Bei Kim verlief alles deutlich schwieriger. Sie litt an einer Präeklampsie und an starken Schwellungen. North kam im Juni 2013 sechs Wochen zu früh in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt und wog bei der Geburt rund 2.240 Gramm. Außerdem entwickelte Kim eine Placenta accreta, bei der die Plazenta an der Gebärmutter haften bleibt. Abschrecken ließ sie sich davon nicht: Mit ihrem inzwischen geschiedenen Ex-Mann Kanye West (49) bekam sie später noch drei weitere Kinder – Saint, Chicago und Psalm.

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