Acht Jahre Ehe: Prinzessin Eugenie schwärmt von Jack

Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) blicken auf acht gemeinsame Ehejahre zurück. Ihren Hochzeitstag am 12. Oktober 2026 nahm die Royal zum Anlass, auf Instagram einen besonders persönlichen Clip zu veröffentlichen. Darin hält Jack die gemeinsame Tochter Adelaide im Arm, die zu diesem Zeitpunkt erst wenige Wochen alt ist. "Acht Jahre verheiratet, mein Liebster", schrieb Eugenie zu dem Video. Dazu verriet sie ein Detail, das im Clip nicht zu hören ist: "Was man in diesem Video nicht hören kann, ist, wie Jack unsere Tochter fragt, ob sie es mag, so am Kopf massiert zu werden." Mit dem Einblick in ihren Familienalltag ließ die Tochter von Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (67) ihre Follower an einem privaten Moment teilhaben.

Eugenie und Jack heirateten am 12. Oktober 2018 in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Nur wenige Monate zuvor hatten sich auch Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) dort das Jawort gegeben. Rund 800 Gäste waren bei der Zeremonie dabei, darunter Eugenies Großeltern Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99). Auch zahlreiche prominente Freunde des Paares feierten mit, darunter Demi Moore (63), Kate Moss (52), Naomi Campbell (56), Ellie Goulding (39) und Cara Delevingne (34). Inzwischen haben Eugenie und Jack drei Kinder. Ihr erster Sohn August (5) wurde im Februar 2021 geboren, sein Bruder Ernest (3) kam im Mai 2023 zur Welt. Am 3. August 2026 machte Tochter Adelaide die Familie komplett. Sie wurde in einem Krankenhaus in Lissabon geboren.

Dass ihre Tochter in Portugal geboren wurde, hängt mit dem zeitweisen Aufenthalt der Familie dort zusammen. Jack hatte 2022 eine Stelle bei der Discovery Land Company angenommen. Eugenie betrachtet Portugal neben England als einen ihrer Lebensmittelpunkte. Den Namen Adelaide Elizabeth Annina wählten die Eltern nach eigenen Angaben zu Ehren dreier Menschen, die sie lieben und bewundern. Mit dem Zweitnamen Elizabeth erinnern sie an Eugenies Großmutter Queen Elizabeth II. Die beiden lernten sich bei einem Skiurlaub kennen. Eugenie war damals 20, Jack 24 Jahre alt. Anfang 2018 verlobten sie sich während einer gemeinsamen Reise nach Nicaragua, nachdem sie bereits sieben Jahre zusammen gewesen waren. In der BBC-Sendung "The One Show" erinnerte sich Jack später an ihre erste Begegnung und bezeichnete sie als "Liebe auf den ersten Blick". Eugenie sagte dort: "Wir haben die gleichen Leidenschaften und den gleichen Lebenshunger."

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank beim Finaltag von Royal Ascot, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank, Royals