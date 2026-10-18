Adam Brody verrät sein Ehegeheimnis mit Leighton Meester

Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren mit Leighton Meester (40) hat Adam Brody (46) verraten, worauf es seiner Meinung nach in einer langen Partnerschaft ankommt. In einem Interview mit Elle sprach der Schauspieler über das Zusammenleben mit seiner Frau und den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Sein wichtigstes Fazit: Ohne eine gehörige Portion Demut funktioniere es nicht. "Wenn man will, dass es hält, und es ernst meint, ist ein gewisses Maß an Demut erforderlich", erklärte er gegenüber dem Magazin. Dabei gehe es ihm keineswegs darum, sich selbst zu verbiegen oder den eigenen Wesenskern aufzugeben. Vielmehr sei es wichtig, die Wünsche und Bedürfnisse der Gossip Girl-Darstellerin ernst zu nehmen und in gemeinsame Entscheidungen einfließen zu lassen. Adam und Leighton sind seit 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Aus Sicht des Schauspielers sollte Streit nie zu einem Wettkampf werden, bei dem einer als Sieger hervorgehen muss. "Man muss bereit sein, sich anzupassen. Nicht den Kern dessen zu verändern, wer man ist, sondern die Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse eines anderen Menschen wirklich in die Gleichung einzubeziehen", erklärte er. Und weiter: "Man wird nicht immer recht haben, und das muss man akzeptieren. Es ist viel einfacher, immer recht zu haben, wenn man Single ist." Die Ehe habe ihn außerdem im Alltag deutlich häuslicher gemacht. Einige Gerichte bekomme er durchaus hin – als sehr guten oder auch nur guten Koch würde er sich jedoch nicht bezeichnen. Beim Putzen übernehme er bestimmte Aufgaben, handwerkliche Arbeiten gehörten hingegen nicht zu seinen Stärken. Trotz seines Verantwortungsgefühls erlebe er innere Widersprüche: Mal fühle er sich reif und erwachsen, dann wieder wie ein kleiner Junge, der kaum glauben könne, wie alt er tatsächlich sei.

Auch Leighton hatte sich einige Monate zuvor gegenüber People dazu geäußert, worauf es in einer langjährigen Beziehung ankommt. Für sie ist vor allem wichtig, dass sich beide Partner wirklich mögen und auch im Alltag gut miteinander auskommen. Damit ergänzen sich die Sichtweisen der beiden Schauspieler: Während Leighton besonders die freundschaftliche Seite ihrer Beziehung betonte, hebt Adam nun Demut, Kompromissbereitschaft und gegenseitige Rücksichtnahme hervor.

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Getty Images Adam Brody mit Leighton Meester bei den Critics' Choice Awards, Januar 2026

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IMAGO / ABACAPRESS Leighton Meester und Adam Brody, Oktober 2025

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Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" im März 2023