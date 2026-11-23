Weihnachtszauber trifft auf Hollywood-Glamour! Seit heute ist die romantische Komödie "Guarding Stars" bei Netflix verfügbar. Jared Padalecki (44) spielt darin den charmanten Actionstar Jack Stapleton, der zunehmend mit Bedrohungen konfrontiert wird. Um die Feiertage dennoch unbeschwert mit seiner Familie verbringen zu können, engagiert er kurzerhand eine Expertin: Leighton Meester (40) verkörpert die bestens ausgebildete Personenschützerin Hannah, die gemeinsam mit ihrem Team für die Sicherheit des Filmstars sorgen soll. Doch zwischen verschneiten Landschaften und festlicher Dekoration bleibt es nicht lange bei einer rein geschäftlichen Beziehung. Schon bald knistert es zwischen Hannah und Jack. Für zusätzliche Turbulenzen sorgen außerdem einige Geheimnisse und eine Beziehung, die die beiden nur vortäuschen. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert der Streamingdienst damit eine Geschichte, die Romantik, Humor und eine Prise Spannung vereint.

Über die Feiertage kehrt Jack in seine Heimat zurück, wo er seine Eltern Connie und Doc sowie seinen jüngeren Bruder Hank besucht. Seine Mutter erholt sich gerade von einer Operation. Andie MacDowell (68) übernimmt die Rolle der Mutter, während Shaun Johnston als Vater des Actionstars zu sehen ist. Noah LaLonde spielt Jacks jüngeren Bruder. Auch aus der Musikwelt gibt es prominente Unterstützung: Popsängerin Ava Max (32) spielt Jacks berühmte Ex-Freundin Kennedy. Ihr neuer Song "Blockbuster" bringt das Liebesleben des Schauspielers ungewollt in die Öffentlichkeit. Countrymusiker Walker Hayes gibt mit dem Film sein Schauspieldebüt. Er spielt Sheriff Sanderson, einen alten Freund von Jack aus Kindertagen, der ebenfalls gerne singt. Die winterlichen Kulissen entstanden zum größten Teil im kanadischen Calgary, wo der Großteil der Dreharbeiten stattfand.

Als Vorlage für die weihnachtliche Liebesgeschichte diente der 2022 erschienene Roman "The Bodyguard" von Katherine Center. Im Mittelpunkt stehen vor allem die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Hauptfiguren: Während Hannah eher sachlich und pflichtbewusst ist, zeigt sich Jack trotz seines Erfolgs als bodenständig und möchte am liebsten einfach Zeit mit seinen Liebsten verbringen. Durch ihre vorgetäuschte Beziehung lernen sich die beiden auch abseits des Auftrags besser kennen. Dadurch wird Hannahs Arbeit als Personenschützerin zunehmend komplizierter. Auch hinter den Kulissen ist die Familie eingebunden: Jared produzierte den Film gemeinsam mit seiner Ehefrau Genevieve Padalecki über ihre Produktionsfirma Living in the Asterisk. Die Regie übernahm Elizabeth Allen Rosenbaum. Am Drehbuch arbeiteten gleich vier Autoren: Erin Cardillo, Richard Keith, Gina Matthews und Grant Scharbo entwickelten die Geschichte gemeinsam.

Anzeige Anzeige

Netflix Leighton Meester und Jared Padalecki in "Guarding Stars"

Anzeige Anzeige

Netflix Ava Max als Kennedy Monroe in "Guarding Stars"

Anzeige Anzeige