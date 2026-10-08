Leighton Meester & Jared Padalecki in Netflix-Weihnachtsfilm

Weihnachten bekommt bei Netflix in diesem Jahr ein neues Leinwandpaar: Leighton Meester (40) und Jared Padalecki (44) spielen die Hauptrollen in der Romantikkomödie "Guarding Stars". Wie der Streamingdienst bei Netflix Tudum ankündigte, dreht sich die Geschichte um einen Sicherheitsprofi, der über die Feiertage den Auftrag bekommt, einen bekannten Actionstar zu beschützen. Zwischen den beiden entwickelt sich schon bald mehr als reine Professionalität, doch Geheimnisse machen die gemeinsame Weihnachtszeit zunehmend kompliziert. Als Vorlage für den Film diente Katherine Centers Roman "The Bodyguard" aus dem Jahr 2022. Lange müssen Fans auf die neue Weihnachtskomödie nicht warten: "Guarding Stars" startet am 18. November bei Netflix.

Auch hinter den Kulissen stehen bekannte Namen: Regie führt Elizabeth Allen Rosenbaum, die bereits "Purple Hearts" für Netflix inszenierte. Das Drehbuch stammt von Erin Cardillo und Richard Keith. Neben Leighton und Jared gehören unter anderem Andie MacDowell (68), Noah LaLonde, Toby Sandeman, Rachael Ancheril, Phil Brooks, Ava Max (32) und Shaun Johnston zum Cast. Für Walker Hayes ist "Guarding Stars" eine Premiere: Der Countrysänger gibt darin sein Schauspieldebüt. Jared übernimmt bei der Weihnachtskomödie zudem eine weitere Aufgabe und ist neben seiner Hauptrolle auch als Produzent beteiligt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Genevieve Padalecki, mit der er drei Kinder hat, produziert er den Film über ihre Firma Living in the Asterisk.

Wie "Guarding Stars" überhaupt auf den Bildschirm kommt, hat auch mit dem Erfolg von Katherine Centers Roman in der Online-Buchszene zu tun. Nach "Purple Hearts" wurde Regisseurin Elizabeth Allen Rosenbaum auf BookTok und die große Fangemeinde des Buches aufmerksam. Gegenüber Netflix Tudum erklärte sie: "Die überwältigende Begeisterung in den sozialen Medien und unter den Lesern für Katherine Centers Roman war ein entscheidender Faktor für meine Entscheidung, als Regisseurin an Bord zu kommen." Für die Verfilmung arbeitet Rosenbaum eng mit der Autorin zusammen. Dabei wurde die Handlung für die Netflix-Adaption angepasst: Die Geschichte um einen Bodyguard und einen Hollywoodstar wurde vor die Kulisse der Weihnachtszeit verlegt. Rosenbaum freut sich über die Zusammenarbeit mit Katherine: "Es war bisher großartig, eng mit Katherine zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sehr sie sich darüber freut, dass ihre geistreiche Geschichte über einen geradlinigen Bodyguard und einen Hollywoodstar in die Weihnachtszeit verlegt wird. Sie bildet die wunderschönste Kulisse, damit die Funken, die zwischen ihnen fliegen, noch heller leuchten."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Leighton Meester und Jared Padalecki

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Getty Images Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Getty Images Jared Padalecki, Schauspieler