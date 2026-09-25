Leighton und Kelly Rutherford feiern "Gossip Girl"-Reunion

Am Donnerstag sorgten zwei Stars der Erfolgsserie Gossip Girl für Aufsehen auf der Mailänder Modewoche: Leighton Meester (40) und Kelly Rutherford (57) saßen bei der Frühjahrsschau 2027 von Max Mara Seite an Seite in der ersten Reihe. Die einstigen Kolleginnen, die als Blair Waldorf und Lily van der Woodsen jahrelang das Bild der New Yorker Upper East Side prägten, wirkten mit ihren abgestimmten Looks wie aus einer Serienepisode entsprungen. Leighton erschien in einem schlichten weißen Hemd, kombiniert mit einem schimmernden grünen Paillettenrock in Midilänge. Kelly hingegen setzte auf klassische Eleganz und trug einen bis obenhin geschlossenen schwarzen Mantel aus Kaschmir. Beide rundeten ihren Auftritt mit dunklen Sonnenbrillen und eleganten Hochsteckfrisuren ab – ein Stil, der stark an ihre einstigen Serienrollen erinnerte.

Dass sich die beiden Schauspielerinnen öffentlich zeigen, bleibt eine Ausnahme, da ihre vollen Terminkalender selten harmonieren. Im Frühjahr 2025 trafen Leighton und Kelly zuletzt bei einer Show von Elie Saab (62) aufeinander und wurden gemeinsam abgelichtet. Im Gespräch mit Page Six Style sprach Kelly offen über ihr Verhältnis zur Mode und verriet, dass sie abseits der Kameras eher zurückhaltend auftritt. "Ich war in vielerlei Hinsicht schon immer sehr minimalistisch, aber ich mag schöne Dinge", sagte sie. Ihre Vorliebe für ausgefallene Looks erklärt sie mit ihrer beruflichen Vergangenheit: "Durch die Schauspielerei habe ich oft Verkleiden gespielt." Für Kelly verschmelzen Beruf und private Stilvorlieben demnach längst miteinander.

Auch abseits der Bühne hat sich Kelly einen Namen als Styleikone gemacht: Auf Instagram teilt sie regelmäßig Aufzug-Selfies, auf denen sie edle Outfits und ihre umfangreiche Sammlung an Birkin-Taschen präsentiert. Diese Leidenschaft reicht offenbar bis in ihre Zeit bei "Gossip Girl zurück, denn Kelly steuerte damals eigene Designerstücke für die Garderobe ihrer Figur Lily van der Woodsen bei. Wie sie gegenüber Page Six Style erklärte, hatte das vor allem praktische Gründe: "Als wir damals anfingen, gab es weder RealReal noch Vestiaire. Bestimmte Dinge konnte man einfach nicht überall finden, wie man es heute kann." Sie ergänzte: "Also habe ich hier und da ein paar meiner Sachen eingebracht."

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Getty Images Leighton Meester und Kelly Rutherford im September 2008

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Getty Images Leighton Meester bei der Max-Mara-Show während der Mailänder Fashion Week 2026

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Getty Images Kelly Rutherford bei der Max-Mara-Show während der Mailänder Fashion Week, 24. September 2026