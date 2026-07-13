Leighton Meester verrät ihr Ehe-Geheimnis mit Adam Brody

Zwölf Jahre verheiratet und noch immer glücklich verliebt: Leighton Meester (40) und Adam Brody (46) gelten in Hollywood als eines der beliebtesten Paare. Jetzt hat die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People verraten, was ihrer Meinung nach das Erfolgsrezept ihrer langen Ehe ist. "Das ist so lustig, weil mich neulich jemand genau das gefragt hat und ich dachte: 'Ich wünschte, ich hätte die Antwort'", erzählte sie. Ihrer Überzeugung nach stecke aber ein entscheidender Kern dahinter: "Ich glaube, sich wirklich zu mögen und miteinander auszukommen – das ist ein großer Teil davon."

Neben echter Zuneigung sei jedoch noch etwas anderes wichtig, betonte Leighton im Interview. Beide Partner müssten akzeptieren, dass keiner von ihnen perfekt ist. "Ich glaube, es ist wichtig, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein und zu wissen, dass dieser nicht perfekt ist und einen auch herausfordern wird – genauso wie man selbst alles andere als perfekt ist", so die Schauspielerin. Ebenso entscheidend sei die Bereitschaft, offen zu bleiben und an sich selbst zu arbeiten. Hinzu kommt, dass das Paar in den vergangenen Jahren auch beruflich eng zusammengearbeitet hat – gemeinsam standen sie etwa für die Filme "River Wild" und "Life Partners" sowie für die Serien "Nobody Wants This" und "Good Cop/Bad Cop" vor der Kamera.

Kennengelernt haben sich Leighton und Adam beim Dreh des Films "The Oranges". Im Februar 2013 machten sie ihre Beziehung öffentlich, noch im selben Jahr – im November – folgte die Verlobung. Seit Februar 2014 sind die beiden verheiratet und haben zwei Kinder, wie das Magazin Ok! berichtet. Adam ließ es sich zuletzt nicht nehmen, seiner Frau ein Kompliment auszusprechen. "Sie überrascht mich immer wieder damit, wie unglaublich witzig sie ist. Gleichzeitig kann sie emotional so tief gehen wie kaum jemand anderes", schwärmte er.

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Getty Images Leighton Meester bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

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Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Leighton Meester und Adam Brody, Hollywoodstars