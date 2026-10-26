Adam Brody bereut seinen "gewöhnlichen" Antrag an Leighton

Romantischer Kniefall mit Rosenblättern und Geigenmusik? Fehlanzeige! Adam Brody (46) hat jetzt offen zugegeben, dass sein Heiratsantrag an Leighton Meester (40) nicht gerade in die Geschichtsbücher der großen Liebesgesten eingehen wird. In einer aktuellen Folge von Dax Shepards (51) Podcast "Armchair Expert", in der der Schauspieler gemeinsam mit seinen "Nobody Wants This"-Kollegen zu Gast war, blickte er selbstkritisch auf den großen Moment zurück. Die genauen Umstände wollte er zwar nicht ausplaudern, ließ aber keinen Zweifel an seinem Urteil: "Ich erspare euch die Details. Aber seid versichert, es war nicht so romantisch, wie es hätte sein sollen." Noch deutlicher wurde Adam, als er seinen Antrag kurzerhand als "sehr gewöhnlich" bezeichnete. Einen romantischen Aspekt konnte der Serienstar der Geschichte allerdings doch abgewinnen: Für ihn war es vor allem das hohe Tempo ihrer jungen Liebe, das dem Schritt Bedeutung verlieh. "Das einzig Romantische daran war die Geschwindigkeit", erklärte Adam.

Tatsächlich ging bei dem Paar alles ziemlich schnell: Adam stellte seiner Partnerin bereits recht früh in der Beziehung die entscheidende Frage. Im November 2013 verlobten sich die beiden – weniger als ein Jahr, nachdem sie ihre Romanze öffentlich gemacht hatten. 2014 folgte dann die Hochzeit. Große Inszenierungen seien generell nicht sein Ding, räumte der Schauspieler ein. Trotzdem sieht er den schlichten Antrag im Nachhinein kritisch. "Ich ärgere mich schon ein wenig über mich selbst. Sie hätte ein bisschen mehr verdient", gestand er im Podcast. Aus seinem eigenen Patzer leitete der "O.C., California"-Star gleich einen Tipp für alle künftigen Antragsteller ab: "In dem Moment denkt man sich: egal. Aber man wird diese Geschichte für den Rest seines Lebens erzählen. Mein Rat lautet also: Macht es – nicht nur für den Moment, sondern auch für die Geschichte, die ihr für immer erzählen werdet."

Adam und Leighton sind seit 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Erst kürzlich gab der Schauspieler einen Einblick in das Ehegeheimnis des Paares und erklärte, dass eine dauerhafte Partnerschaft aus seiner Sicht Demut erfordere. Bei gemeinsamen Entscheidungen müssten beide die Wünsche und Bedürfnisse des jeweils anderen berücksichtigen. Wie eng das Band zwischen den beiden ist, zeigte sich auch bei den Critics Choice Awards im Februar 2025. In seiner Dankesrede nannte Adam seine Partnerin damals seine "liebste, liebste, liebste Ehefrau" und bedankte sich bei ihr für das gemeinsame Leben und ihre Familie, die sie miteinander aufgebaut haben. Die Schauspielerin gab die Wertschätzung im Anschluss im Gespräch mit E! News an ihren Gatten zurück: "Ich bin einfach so, so stolz auf ihn und finde, dass er alles verdient hat. Ich halte unglaublich viel von ihm." Der eher nüchterne Antrag hat der Ehe also offenbar nicht geschadet.

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IMAGO / ABACAPRESS Leighton Meester und Adam Brody, Oktober 2025

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Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles